Sute de drone au luminat cerul Hunedoarei în memoria lui Mihai Leu

Sute de drone au dansat vineri seară deasupra Hunedoarei. Primăria a organizat un eveniment în memoria lui Mihai Leu, pilotul de raliu român care a murit anul trecut.

Astăzi, piloţi de top, cu maşini spectaculoase, vor face un show incendiar, plin de adrenalină şi motoare turate la maximum.

Piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv din România vor concura în acest weekend pe un traseu urban amenajat în centrul municipiului Hunedoara, cu ocazia celei de-a doua ediții a Trofeului Mihai Leu. Competiția va conta ca etapa 2 din Campionatul Național de Super Rally (CNSR).

Pentru această rundă, 25 de piloți au fost selectați să participe în singura competiție de motorsport din România care se desfășoară exclusiv în centrul orașelor. Printre cei care vor lua startul se numără Vali Porcișteanu (campion național absolut de raliuri), Radu Benea (campion național de viteză în coastă la turisme), Lucian Răduț (vicecampion național absolut la viteză în coastă) și Dragoș Șavloschi (învingătorul ediției din 2025).