Bolojan, propunere pentru Nicuşor Dan: guvern minoritar PNL, USR, UDMR. De ce nu poate funcţiona fără PSD

După răspunsul UDMR, lucrurile se complică pentru Guvernul Veştea. Cu toate asigurările pe care le-a primit de la Cotroceni, că va avea voturile necesare.

Decizia luată de liderii UDMR a răsturnat toate calculele pe care le aveam pe scena politică. Fără cele 31 de voturi pe care le deţin cei de la UDMR, guvernul Veştea nu ar putea fi învestit în Parlament, decât, eventual, cu voturi venite din partea partidelor extremiste. Dacă cei de la UDMR îşi păstrează decizia de a nu face parte din guvernul Veştea şi de a le recomanda parlamentarilor să nu voteze, e aproape o misiune imposibilă pentru al doilea premier desemnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Adrian Veştea s-a întâlnit în această dimineaţă cu Nicuşor Dan

Surse politice spun că în această dimineaţă Ilie Bolojan s-a întâlnit la Guvern cu Dominic Fritz şi Kelemen Hunor, liderii USR şi UDMR, şi au pus la cale un plan comun al celor 3 partide care ar vrea să-i propună lui Nicuşor Dan o soluţie de ieşire din criza politică. Ar fi vorba despre un guvern minoritar în formula PNL, USR, UDMR, dar un guvern minoritar care să fie votat în Parlament de PSD. Sursele politice mai susţin că Ilie Bolojan ar fi agreat deja cu liderii celor două partide ca acest cabinet minoritar să fie condus de Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor în guvernul demis de moţiunea de cenzură.

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În acest context, cu un premier agreat de PSD, s-ar putea ajunge la un vot în Parlament, asta dacă Adrian Veştea îşi va depune mandatul. Premierul desemnat a declarat totuşi că nu va renunţa la acest mandat. Bolojan a anunţat că toţi parlamentarii care vor vota pentru guvernul Veştea sau care vor accepta funcţii de ministru în acest guvern vor fi excluşi automat din PNL. Surse politice susţin că după ce în această dimineaţă Adrian Veştea a purtat negocieri cu PACE şi Uniţi pentru România, grupurile suveraniste din Parlament, a plecat la Palatul Cotroceni unde a purtat o discuţie cu Nicuşor Dan.