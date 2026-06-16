Despăgubiri de până la 600 de euro pentru zboruri întârziate sau anulate. Noile reguli pregătite în UE

Se schimbă regulile şi în ceea ce priveşte călătoriile cu avionul. Reforma drepturilor pasagerilor a fost finalizată în mare parte de Parlamentul European, după 13 ani de negocieri, şi ar putea intra în vigoare de anul viitor.

Poate cel mai important lucru este că pasagerii vor primi în continuare despăpgubiri dacă zborul are o întârziere de cel puţin trei ore sau dacă dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare.

Sumele diferă în funcţie de distanţa zborului: 250 de euro pentru curse de până la 1.500 km, 400 de euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 km și 600 de euro pentru călătorii mai lungi de atât.

Pasagerii au la dispoziție nouă luni pentru a depune cererile de despăgubire, în timp ce companiile aeriene sunt obligate să răspundă și să facă plata în cel mult 30 de zile. Atenţie însă, despăgubirile nu vor fi acordate în situații excepționale, precum vreme rea, greve sau riscuri de securitate.

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Un alt lucru foarte important vizează familiile cu copii, iar aici avem o schimbare majoră. Copiii sub 14 ani vor sta gratuit lângă adulții care îi însoțesc. Până acum, prețul plătit pentru locul ales depindea de compania aeriană, dar era undeva între 4 şi 8 euro. În unele cazuri şi companii, costul putea ajunge şi până la 30 de auro de persoană, pentru un singur zbor. Măsura se aplică și în cazul pasagerilor cu handicap, cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate.

Noua reformă impune şi transperanţă privind preţul biletelor. Acesta ar trebui să includă obligatoriu costul unui bagaj mic de mână, eliminând astfel posibile taxe ascunde.

Dacă pasagerul renunţă la acest rucsac sau geantă, tariful biletului ar trebui să scadă. Schimbările sunt, evident, contestate de transportatori, care avertizează că acestea vor impune costuri ridicate și obligații suplimentare. Companiile aeriene, spun ei, plătesc 8 miliarde de euro anual pe despăgubiri. Cam 8 euro pentru fiecare călător...