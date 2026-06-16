Universitatea Cluj va întâlni formaţia ucraineană Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc, marţi, la Nyon.

- Dinamo Kiev, primul adversar pentru U Cluj în primul tur preliminar al Europa League - Profimedia

Clujenii vor juca meciul tur în deplasare, la 9 iulie, şi returul acasă, la 16 iulie. Universitatea Cluj joacă în primul tur preliminar al Ligii Europa deoarece a încheiar Superliga pe locul al doilea.

Echipa Dinamo Kiev a fost antrenată de Mircea Lucescu în perioada 2020 – 2023. Pentru echipa ucraineană au jucat Florin Cernat (2001-2009) şi Tiberiu Ghioane (2001-2011).