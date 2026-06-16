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Dinamo Kiev, primul adversar pentru U Cluj în primul tur preliminar al Europa League

Dinamo Kiev, primul adversar pentru U Cluj în primul tur preliminar al Europa League - Dinamo Kiev, primul adversar pentru U Cluj în primul tur preliminar al Europa League - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.06.2026, 18:19 | Modificat la 16.06.2026, 18:21

Universitatea Cluj va întâlni formaţia ucraineană Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc, marţi, la Nyon.

Clujenii vor juca meciul tur în deplasare, la 9 iulie, şi returul acasă, la 16 iulie. Universitatea Cluj joacă în primul tur preliminar al Ligii Europa deoarece a încheiar Superliga pe locul al doilea.

Echipa Dinamo Kiev a fost antrenată de Mircea Lucescu în perioada 2020 – 2023. Pentru echipa ucraineană au jucat Florin Cernat (2001-2009) şi Tiberiu Ghioane (2001-2011).

Redactia Observator
Redactia Observator
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