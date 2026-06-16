Câte voturi are garantate Adrian Veştea şi câte îi mai trebuie până la 233

E război civil în politica românească. Numit de Nicuşor Dan să formeze un guvern, liberalul Adrian Veştea merge înainte, chiar dacă partdiul nu-l susţine, nu-l va vota şi vrea să-l excludă.

Înconjurat de aproape toţi liderii din partid, într-un tablou ca după alegeri, Ilie Bolojan a anunţat soarta lui Veştea. Soarta în partid, pentru că drumul spre Palatul Victoria poate fi făcut şi fără ajutorul PNL. E nevoie doar de câţiva... disidenţi. Adrian Veştea n-a aşteptat să se întunece bine ca să-i răspundă şefului său de partid. Dar şi să transmită un mesaj către colegii liberali pe care îi aşteaptă să sară în barca lui.

Guvernul Veştea are nevoie de 233 de voturi în Parlament

Dar să vedem calculele. Guvernul Veştea are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Are, aproape sigur, 128 de la PSD, 11 de la PACE, 14 de la UPR - Uniti pentru România - şi 17 de la minorităţi. 170 de voturi până acum. Din cei 23 de neafiliaţi, Veştea speră la vreo 12.

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Se fac 182 şi mai are nevoie de încă 51. Şi acum începe politica adevărată, una dintre cele mai vechi meserii din lume. Veştea are nevoie de colegii din PNL. Nu de toţi, măcar 20, ca să poată muta miza către UDMR şi cei 31 de parlamentari. Uniunea s-a întrunit astăzi şi a hotărât că nu s-a hotărât chiar de tot. Adică nu vrea să facă parte din guvern şi să recomandă membrilor să nu-l voteze.