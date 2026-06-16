Ce se întâmplă în corp atunci când mâncăm seara târziu. Avertismentul medicilor

Muncă, trafic, stres, iar la finalul zilei... o cină târzie în faţa frigiderului. Din lipsă de timp şi de disciplină, tot mai mulţi oameni ajung să ia cina la ora 22 sau chiar mai tâziu, când, în mod natural... corpul cere odihnă. Iar dincolo de ceas, mai e o problemă: mesele neregulate și fuga continuă ne împing spre alegeri alimentare nesănătoase. Aşa intrăm într-un cerc vicios: dormim prost, ne îngrăşăm şi ne trezim... cu şi mai multă poftă de mâncare. Cum rupem acest obicei, descoperim într-un material exclusiv Observator 16.

Reporter: La ce oră iei de obicei masa?

Tânăr: Pe la 2-3 noaptea.

Reporter: Şi nu îţi afectează somnul?

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Tânăr: Ba da, afectează foarte mult şi ultima masă ar trebui să fie la ora 22.

Cu cât ziua este mai aglomerată, cu atât ajungem să luăm ultima masă foarte târziu. De când a devenit studentă, Ricarda nu mai are un program fix al meselor. Dacă atunci când era cu părinţii acasă lua cina în jurul orei 18, acum... masa de seară se mută tot mai aproape de ora de culcare.

"De obicei, mănânc pe fugă. Pe la un 9-10 e ultima mea masă, poate un orez cu cartofi, cam aşa mănânc cu colega mea de cameră", spune Ricarda.

Când nu există timp pentru gătit, restaurantele și comenzile de mâncare la domiciliu devin o soluție rapidă, mai ales în marile orașe. Totuși, de multe ori, oboseala ne face să mâncăm mai mult decât e nevoie.

"În general mănânc când vin de la antrenament, mă mai apucă 9.-9.30 Mănânc ce prind la ora aia. În seara am mâncat o shorma", spune o tânără.

În primul rând, când organismul este în perioada de repaus, nu este pregătit pentru procesarea alimentelor.

"Creşte insulina, rămâne crescută peste noapte glicemia, ne trezim cu foame dimineaţa mai accentuată, iar depozitarea de grăsime se face mai eficient la acele ore. Somnul este întrerupt, perturbat. În momentele în care somnul este insuficient intrăm într-un cerc vicios. Ne dă o senzaţie de foame continuă. Recomandarea este ca la 2 ore îniante de somn să întrerupem alimentaţia", spune Dr Ioana Stavrositu, endocrinolog.

Nu este întotdeauna ușor de pus în practică, mai ales că, în multe cazuri, nu foamea ne trimite către frigider, ci emoțiile acumulate peste zi.

"De multe ori, mâncăm emoţional pentru că nu suntem bine în relaţiile noastre importante. Dacă eu am grijă să îi ofer creierului meu plăceri şi din alte sfere în afară de cea culinară, atunci s-ar putea să mă lase în pace să să nu mă trimită la ciocolata de la 11 seara", spune Cristina Fedorovici, psihoterapeut specializat în tulburări alimentare.

Pentru Alexandra, momentul de conștientizare a venit după ce a acumulat kilograme în plus și probleme de sănătate, ceea ce a determinat-o să își schimbe complet viața.

Alexandra: Cu cât mâncam mai târziu, digestia avea loc mai târziu, organismul era mai balonat, ieşeam de multe ori la toaletă în timpul nopţii. De un an de zile, ţin un regim destul de drastic.

Reporter: Când e ultima masă?

Alexandra: Undeva la 18. Am slăbit uneva la 25 de kilograme în ultimul an. Mănânc 2 mese la ore stricte, 12 şi 6 seara.

Atunci când mâncatul este dictat de foame, nu de emoții, soluţia este o planificare mai bună a meselor zilnice.

"Este recomandat să avem minim 3 mese pe zi în care să fie bogate în carbohidraţi, proteine şi grăsimi sănătoase. Cina trebuie să fie cea mai slabă din punct de vedere caloric. Mi-aş îndrepta atenţia spre salate sau spre alimente care se digeră mult mai rapid şi ne ajută la un somn odihnitor", spune Oana Ciuhodaru, dr nutriţionist.

Pe lângă ora mesei și tipul alimentelor consumate seara, este important să fim atenți și la numărul total de calorii dintr-o zi, pentru a nu depăși necesarul zilnic.

Femeile sedentare nu ar trebui să depăşească 1.800 de calorii pe zi, iar pentru bărbaţii care nu fac sport, limita este de 2.200 de calorii.