Un agent din cadrul Poliţiei Autostrăzii A1 Deva-Nădlac este cercetat pentru că ar fi primit o mită de 2.200 de lei de la un şofer vitezoman pe care l-ar fi oprit în trafic, iar procurorii afirmă că l-ar fi şi însoţit pe bărbat la bancomat pentru a-şi primi suma.

- Poliţist din Arad, cercetat pentru o mită de 2.200 de lei. L-ar fi însoţit pe şofer până la bancomat - Shutterstock

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, mita a fost plătită în luna martie, de un şofer străin. Bărbatul, care era însoţit în maşină de o altă persoană, a fost oprit pe autostrada A1, de către un agent de poliţie care se deplasa cu autospeciala de serviciu având semnalele acustice şi luminoase pornite.

Procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de poliţist

"Deşi agentul de poliţie ar fi trebuit să aplice prevederile legale întrucât martorul depăşise viteza legală permisă, l-a însoţit pe acesta la un bancomat pentru ca martorul să retragă o sumă de bani pentru a plăti amenda şi, în loc să întocmească procesul verbal de contravenţie, a primit de la martor suma de 2.200 de lei, martorul având convingerea că suma de bani reprezintă plata amenzii", se arată în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Procurorii arată că procedând în acest mod, agentul "a pretins şi primit suma de 2.200 lei de la martorul MS pentru a nu aplica sancţiunea contravenţională legală". Miercuri, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de poliţist, cercetat pentru luare de mită.

Referitor la acest caz, Direcţia Generală Anticorupţie Arad a transmis, printr-un comunicat de presă, că ofiţerii au făcut două percheziţii domiciliare şi una asupra autoturismului de serviciu al agentului.