Nouă persoane reținute în dosarul care vizează membri ai clanului Cămătaru au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate joi, 26 noiembrie 2026, de Tribunalul București.

Membrii clanului Cămătaru, arestați preventiv pentru 30 de zile - Sursa: Hepta

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a nouă inculpați pentru 30 de zile

Potrivit instanței, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a inculpaților B.I., B.N.M., B.V., B.V.D., D.E.D., I.M.C., P.C.R., Ș.V.F. și T.R.G., pentru o perioadă de 30 de zile.

"Prin încheierea din 26.11.2026 a judecătorului de drepturi și libertăți s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților B.I., B.N.M., B.V., B.V.D., D.E.D., I.M.C., P.C.R., Ș.V.F. și T.R.G. pe o durată de 30 de zile. Încheierea nu este definitivă, putând fi formulată contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare/comunicare.", se arată în comunicatul Tribunalului Bucureşti.

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Maneliști cunoscuți, obligați să cânte fără să fie plătiți

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi exercitat presiuni asupra unora dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, pe care i-ar fi obligat să cânte fără să primească bani în cluburile controlate de aceștia.

Presupusele constrângeri nu s-ar fi limitat doar la onorariile artiștilor. Anchetatorii susțin că și banii obținuți de cântăreți din dedicații ar fi ajuns la membrii grupării.

Printre artiștii despre care anchetatorii susțin că ar fi fost vizați de aceste practici se numără Florin Salam, Luis Gabriel și Tzancă Uraganu.

Investigația vizează modul în care membrii grupării ar fi exercitat presiuni asupra artiștilor și ar fi obținut bani în urma prestațiilor acestora.

Arestarea preventivă a celor nouă inculpați reprezintă o măsură preventivă dispusă în cursul procesului penal și nu echivalează cu stabilirea vinovăției acestora.