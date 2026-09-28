Călin Georgescu: Orice vot acordat guvernului Mureşan e un act de trădare a interesului României

Călin Georgescu le cere parlamentarilor să nu voteze Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, afirmând că orice vot favorabil ar reprezenta "un act de trădare a interesului României".

"În condițiile în care România se confruntă cu probleme grave, foarte grave, economice și sociale, a discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă", a declarat Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale l-a criticat pe Siegfried Mureșan și pe președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat premier.

"Orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României”, a afirmat Georgescu, adresându-se parlamentarilor.

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El a susținut că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic și social și a invocat nivelul datoriei publice, inflația, exodul tinerilor, situația demografică, educația și sănătatea.

Georgescu a afirmat că România plătește zilnic 30 de milioane de euro pentru dobânzile aferente împrumuturilor statului și că euro "se va prăbuși foarte curând".

În același mesaj, Georgescu a susținut că actuala clasă politică este "infractoare" a ordinii constituționale și că România are nevoie de un președinte și un guvern "iubitor de pace, iubitor de popor și iubitor de Hristos".