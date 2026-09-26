Siegfried Mureșan: Obiectivul este indexarea pensiilor în 2027. Cât vor crește, aflăm la finalul anului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat, sâmbătă, că obiectivul viitoarei guvernări îl reprezintă o indexare a pensiilor în 2027. El a explicat că răspunsul la întrebarea cu cât vor crește pensiile va putea fi dat la finalul acestui an, când va fi elaborată legea bugetului de stat pe 2027, și a adăugat că totul va depinde și de rata inflației.

Siegfried Mureşan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, cu cât îşi doreşte să crească pensiile anul viitor.

"Dacă mă întrebaţi care este dorinţa mea, dorinţa mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor adevărul. Voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem şi ce cred că ne vom permite. De doi ani nu a existat o indexare a pensiilor şi a salariilor în sectorul public. Ca atare, cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflaţiei mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, preţul petrolului a crescut, iar preţurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coşul zilnic. Ca atare, obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027", a declarat premierul desemnat.

El a explicat că la finalul anului ar putea fi anunţat cu cât vor fi indexate pensiile.

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"Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027. Totul va depinde şi de rata inflaţiei. Ea a fost 10% în urmă cu două luni, a scăzut la 6% acum, ca urmare a măsurilor de stabilizare economică luate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Deci rata de indexare va depinde şi de rata inflaţiei", a mai afirmat Siegfried Mureşan.