Cărți de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari, pe banii statului. Deputatul USR Radu Mihaiu spune că a cerut o ofertă pentru un set de 100 de bucăți și a aflat că prețul este de 310 lei, de trei ori mai mult decât pe piața liberă, potrivit News.ro. "Am fost șocat", a scris Mihaiu, care ironizează faptul că "realitatea bate gluma".

Cărţi de vizită cu foiţă de aur pentru parlamentari. Radu Mihaiu: "310 lei setul, se decontează pe protocol" - Captură Facebook | Radu Mihaiu

"Având destul de multe întâlniri în calitate de preşedinte al Comisiei de tehnologia informaţiei cu diverşi actori din industrie, am primit o grămadă de cărţi de vizită. Eu nu am de obicei cărţi de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon şi totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile şi cărţi de vizită care sfârşesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărţi de vizită fizice mi-am spus "hai să-mi fac şi eu un set, să fie, în caz de nevoie", scrie Radu Mihaiu pe Facebook.

Deputatul USR povesteşte că a cerut o ofertă pentru o sută de bucăţi.

"Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei, în funcţie de calitate. Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: "cu foiţă de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie". Am întrebat la Parlament de ce costă aşa de mult, iar răspunsul a fost absolut şocant: cărţile de vizită chiar se fac cu foiţă de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiţă de aur", a mai scris Mihaiu.