Scena politică fierbe, dar nu de idei, ci de atacuri. Liderii Coalitiei par mai preocupați să-și arunce vina unii altora decât să explice ce ar face diferit, iar spectacolul replicilor tăioase ține loc de soluții. PSD îl consideră vinovat pe Ilie Bolojan, iar Sorin Grindeanu ameninţă iar cu ruperea Coaliţiei. În scandal a intervenit si Marcel Ciolacu, asta după ce INS a dezvăluit că ţara a fost în recesiune şi în 2024, în mandatul lui de premier. În schimb, Ilie Bolojan este optimist şi spune că economia îşi va reveni în acest an.

"Vă rog să vă gândiți la o familie care a cheltuit ani de zile mai mult decât și-a putut permite, a contractat credite din Bancă, a luat de la mai mulți împrumuturi, nu le-a rambursat la timp și nu mai primește bani. Am fost practic cu spatele la zid în vară și a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Aşa a explicat premierul anunţul că economia ţării e un pacient în moarte clinică. De partea cealaltă a baricadei, şeful PSD, Sorin Grindeanu, a sugerat că Ilie Bolojan ar fi principalul vinovat şi a ameninţat cu ruperea Coaliţiei de guvernare.

Ciolacu l-a atacat pe Bolojan

"Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%. Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate. Salariul minim nu ar fi crescut. Toate investițiile ar fi fost oprite. În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!", a fost mesajul transmis de Sorin Grindeanu. "Vă rog să vă aduceți aminte că nu a fost înghesuială la postul de premier. Aceste măsuri, ca orice tratament care însănătoșește o boală, uneori au efecte colaterale. Dacă iei antibiotice puternice, e bine să iei probiotice să nu-ți distrugă stomacul", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Fostul premier, Marcel Ciolacu, pe mandatul căruia România a fost din nou în recesiune, l-a atacat si el pe liderul PNL. "Aceasta este cea mai grosolană manipulare ce demonstrează disperarea actualului premier. Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan", a scris fostul lider PSD. Nu la fel de articulat era discursul lui Marcel Ciolacu la vremea respectivă. Cât despre vinovaţii fără vină,cifrele sunt cât se poate de clare.

În 2020, cu Ludovic Orban la sefia Guvernului, deficitul bugetar a depăsit 9% din PIB. Asta din cauza cheltuielilor uriaşe provocate de pandemie. Gaura din buget a ajuns la 7% din PIB în lui Florin Cîtu, iar un an mai târziu, cu Nicolae Ciucă premier, deficitul a scăzut usor la 6,5% din PIB. În 2023, PSD a preluat şefia Guvernului, iar deficitul a început din nou să crească - gaura din buget a depăşit atunci 100 miliarde de lei. În 2024, cu Marcel Ciolacu premier şi candidat la prezidentiale, cheltuielile Statului au explodat. Deficitul a depăsit atunci 160 miliarde lei, adică 9,3% din PIB. Guvernul Bolojan s-a instalat în iunie 2025. A fost obligat să corecteze deficitul, a majorat taxe si impozite, iar gaura din buget a ajuns la 146 miliarde, sub pragul de 8% din PIB.

"Eu spun că din a doua jumătate a acestui an vom vedea că lucrurile se reașază. Vom crea condiții pentru creștere economică, pentru prosperitate", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Protocolul Coaliţiei prevede că PSD va prelua funcţia de premier în aprilie anul viitor.

