Fritz spune că Grindeanu pune 800 mil. € din PNRR în pericol pentru a menține controlul politic asupra ANI

Președintele USR, Dominic Fritz, îl acuză pe liderul PSD Sorin Grindeanu că blochează modificarea Legii incompatibilităților și că ar pune astfel în pericol aproape 800 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru "păstrarea controlului politic asupra ANI".

Într-o postare publicată pe Facebook, Fritz susține că adoptarea modificărilor legislative reprezintă un jalon din PNRR, necesar pentru alinierea legislației românești la dreptul european. Potrivit liderului USR, neîndeplinirea acestui jalon ar putea duce la pierderea fondurilor europene.

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Fritz respinge ideea că schimbarea legii incompatibilităţilor l-ar favoriza: "Nu produce efecte retroactive"

Dominic Fritz respinge afirmațiile potrivit cărora schimbarea legii ar fi fost inițiată pentru a-l ajuta în propriul dosar de incompatibilitate. Acesta afirmă că noile prevederi nu ar urma să se aplice retroactiv, ci doar situațiilor apărute după intrarea lor în vigoare.

"Legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare", a transmis Fritz, precizând că un amendament depus de USR ar menționa explicit acest lucru.

Liderul USR susține că opoziția lui Sorin Grindeanu față de modificarea legii ar avea drept scop menținerea influenței politice a PSD asupra Agenției Naționale de Integritate. Fritz afirmă că ANI ar trebui să aplice legea imparțial și acuză instituția că ar fi ignorat mai multe posibile cazuri de incompatibilitate în care ar fi implicați aleși PSD.

De asemenea, acesta vorbește despre averi și achiziții de lux ale unor politicieni care, în opinia sa, ar ridica semne de întrebare și nu ar fi fost investigate suficient.

"Pentru a proteja acest sistem, Grindeanu pare dispus să sacrifice până și 800 de milioane de euro care aparțin României", a concluzionat Dominic Fritz.

Grindeanu: Amendamentele USR reduc atribuțiile ANI

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii PSD nu vor vota proiectul privind integritatea, depus la Camera Deputaților de PNL și care conține mai multe amendamente formulate de USR, potrivit Agerpres.

Președintele Camerei Deputaților susține că modificările ar fi fost introduse pentru a-i proteja pe Dominic Fritz și pe alți membri USR care au probleme în dosare privind incompatibilitatea sau conflictul de interese.

"Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. Au introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz şi pe alţi membri de partid, precum viceprimarul Timişoarei, Paula Romocean, condamnaţi pentru conflict de interese. PSD nu va accepta vreodată ca sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-şi apăra penalii condamnaţi definitiv. Am avut azi o întâlnire cu conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate şi avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care ştirbesc din atribuţiile ANI. Şi aşa ceva noi nu vom accepta", a declarat Grindeanu miercuri într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Potrivit acestuia, "USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicţiilor privind integritatea".

"Un exemplu clar este că se modifică Codul administrativ pentru ca aleşii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interes. Aşa ceva este de neimaginat. Au introdus de asemenea condiţii cumulative, astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl face, interdicţia de până la trei ani, aşa cum era şi până acum. Mai mult, au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacţiile publice ale liderilor USR şi PNL când era vorba de introducerea pragului la abuzul în serviciu?", a spus liderul PSD.

El a susţinut că, practic, "campionii transparenţei ne arată din nou adevărata lor faţă".

"S-au cocoţat pe un val de moralitate şi se băteau cu cărămida în piept pentru integritate. Acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenţiei Naţionale de Integritate asupra averilor demnitarilor. Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maxim cinci ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de 'scapă cine poate şi cine trage de timp'. Vor să nu mai fie, de asemenea, conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte. Şi aici este de notoritate un dosar civil în care este implicat domnul Coliban de la Braşov, fost primar, fix pe această speţă. Aceştia sunt oamenii care strigau 'Fără penali pe străzi', dar care acum în Parlament votează ca totul să fie la secret, să blocheze accesul public la informaţii, să ascundă, dacă vreţi, date şi, de asemenea, să-şi ascundă averile. Este o ipocrizie revoltătoare. Pentru ei, integritatea, până la urmă, aşa cum arată acest proiect, reprezintă doar un slogan de campanie, nu o regulă pe care să o aplice şi propriilor buzunare", a afirmat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a menţionat că se aşteaptă "la o reacţie de revoltă a societăţii civile". "Şi anunţ public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri", a precizat el.