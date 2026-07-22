Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că nu avea cunoștință despre întâlnirea dintre Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, și Ionel Arsene, fostul șef al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și dat în urmărire internațională, potrivit Agerpres.

Reacția lui Grindeanu, întrebat despre întâlnirea lui Marcel Ciolacu cu fugarul Ionel Arsene: "N-am știut" - Hepta

"Este preşedintele Consiliului Judeţean Buzău fiindcă a câştigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde şi vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez", a spus Grindeanu la Parlament, întrebat despre această întâlnire.

El l-a îndemnat pe Ciolacu să răspundă pe acest subiect: "Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine şi eu l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem".

Întrebat dacă a discutat cu Ciolacu despre acest subiect până acum, Grindeanu a răspuns: "Nu, n-am ştiut".

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HotNews a publicat o serie de fotografii de la o întâlnire dintre Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Fostul şef al CJ Neamţ a fost condamnat în România la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru că a primit o mită de 100.000 de euro. Înainte de sentinţă, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare a României a fost refuzată. Statul român îl consideră în continuare fugar pe Ionel Arsene, care se află pe lista urmăriţilor internaţionali a Poliţiei Române.