Cătălin Drulă nu vrea amânarea alegerilor locale în Bucureşti: "Nişte şurubăreli să rămână la putere"

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate cât mai curând. Parlamentarul critică poziţia PSD, care a susţinut că scrutinul ar putea fi amânat, aşa cum s-a întâmplat pe durata pandemiei Covid-19, conform RFI.

PSD a sugerat că alegerile din București pot fi amânate, așa cum s-a întâmplat și în pandemie. Cătălin Drulă critică poziția social-democraților: ”Cât de nocivă e această afirmație, cât de toxică? Întreaga discuție despre cum alegerile sunt ca o boală și asocierea cu pandemia pentru mine e toxică și denotă o gândire care nu e de oameni de stat, ci de oameni care încearcă niște șurubăreli să rămână la putere, în ciuda evidenței”.

”Guvernul are o responsabilitate, nu e o opțiune. Guvernul poate decide în anumite politici publice într-un fel sau în altul, stânga sau dreapta, să le facă sau să nu le facă. Alegerile nu sunt una dintre ele, alegerile sunt obligatoriu de organizat. Cât mai curând. Discuția în coaliție a fost despre luna noiembrie. Începe să facă rău faptul că diverși actori politici se joacă cu ideea de poate facem alegeri, poate nu facem, că nu e la opțiunea lor, ăsta e un lucru obligatoriu”, a adăugat Drulă.

În plus, parlamentarul susţine că ”ar fi o eroare foarte mare” dacă PSD şi PNL ar decide să meargă în alegerile pentru Primăria Capitalei cu un candidat unic.

