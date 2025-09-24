CCR judecă sesizările AUR privind legile asumate de Guvernul Bolojan

udecătorii Curții Constituționale vor dezbate miercuri, 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de AUR împotriva pachetelor legislative adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară, informează Mediafax.

Judecătorii Curții Constituționale vor analiza miercuri, 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de parlamentarii AUR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan.

Parlamentarii AUR contestă mai multe acte normative care vizează: măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, modificarea și completarea unor acte normative privind autorități administrative autonome, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), precum și măsuri în domeniul sănătății.

AUR acuză "fraudă constituțională" și abuz de putere

"Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic. Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept. Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului", se arată într-un comunicat de presă transmis de AUR.

Reprezentanții partidului susțin că invocarea caracterului de "urgență" pentru a justifica procedura excepțională este "o minciună instituțională".

"Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe. În consecință, AUR speră ca judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte și să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative. România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere", se mai precizează în comunicat.

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS au fost respinse.

