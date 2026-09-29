Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator. Acesta a răspuns întrebărilor adresate de Marius Gîrlașiu și nu a ezitat atunci când în discuție a fost adus scenariul unei posibile alianțe PSD-AUR.

Ce crede Siegfried Mureșan că s-ar întâmpla cu România dacă la guvernare ar veni o coaliție PSD-AUR - Captura FOTO

Siegfried Mureșan spune că perspectivele unei guvernări PSD-AUR ar fi de rău augur pentru România și că aceste partide nu sunt credibile pentru partenerii externi.

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Siegfried Mureșan: "România ar fi marginalizată dacă ar avea un guvern PSD-AUR"

"România ar fi marginalizată dacă ar avea un guvern PSD-AUR. Am fi ca Republica Moldova în timpul guvernărilor care pretindeau că ar fi proeuropene. Un guvern PSD-AUR nu ar reuși să obțină pentru România maximum din partea partenerilor noștri. PSD subestimează intențiile AUR. PSD, care nu a fost niciodată un guvern convins proeuropean, este atras de AUR, doar că AUR are propriul calcul politic. Iar calculul politic al AUR este să înlocuiască PSD și să devină partidul dominant. Cred că domnul Grindeanu se amăgește dacă crede că poate controla voturile AUR. Știu că instinctul de partid-stat al PSD încă există și domnul Grindeanu crede că poate controla totul în România, dar în ciuda asemănărilor comportamentale dintre PSD și AUR, AUR vrea ca el să fie în control. Cu certitudine AUR nu dorește să țină PSD în viață", a spus Siegfried Mureșan pentru Observator.