Un campus ca în filmele americane. Asta îi aşteaptă pe studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara la deschiderea noului an universitar. Pe lângă sălile de curs obişnuite, viitorii medici vor avea la dispoziţie un muzeu antropologic, amfiteatru în aer liber, dar şi un bazin de înot. 32 de milioane de euro a costat această investiţie.

În noul centru de studiu al Universităţii de Medicină "Victor Babeş" din Timişoara, se află un hub academic în care sunt reunite toate facilităţile necesare viitorilor medici.

Cu ce este dotat noul centru de studiu

Un student poate începe ziua la curs, şi poate rămâne în acelaşi campus până seara. Are două amfiteatre şi zece săli de seminar, dar şi bazin de înot, sală de sport, terenuri şi centru de recuperare, toate într-un singur hub academic, care are peste 15.000 de metri pătraţi şi a costat 32 de milioane de euro.

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"Vom avea aici o cantină şi un restaurant generos, unde, cu resurse proprii vom putea să asigurăm partea de hrană, atât pentru studenţi, cât şi pentru cadre didactice", explică Octavian Crețu, rector UMF "Victor Babeș" Timișoara.

"Suntem foarte fericiţi că ne începem şi noi viaţa de studenţi odată cu inaugurarea noului campus. Wow! Mi-a depăşit aşteptările! Mi se pare excelent din orice punct de vedere. Am intrat şi în amfiteatru şi am văzut şi câteva laboratoare. Am văzut şi poze pe net despre el. Mi se pare un lucru extrem de bun faptul că avem laboratoare noi, corp de clădire nou", spun studenţii.

Unde se află campusul

Campusul este situat în comuna Ghiroda, lipită practic de Timişoara, şi este gândit şi ca un punct de întâlnire pentru medici şi cercetători din întreaga lume.

Conceptul de hub academic a fost gândit inclusiv pentru congrese, întâlniri şi delegaţii medicale internaţionale, cu spaţii de cazare şi facilități care permit organizarea unor astfel de evenimente în acelaşi complex.

"Mergem într-o direcţie foarte bună. Ceva mult mai dezvoltat, mult mai modern", spune Ulise, student străin anul 4 din Franța.

Noul centru universitar îşi va deschide porţile pe 1 octombrie, odată cu începerea anului universitar.