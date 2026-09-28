Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că intenționează să depună plângere împotriva lui Dominic Fritz, după ce liderul USR l-ar fi acuzat că a primit șpagă de la americani. Grindeanu susține că astfel de acuzații depășesc o limită și pot pune în pericol parteneriatul strategic al României cu Statele Unite.

Grindeanu îl amenință pe Fritz cu plângerea penală, după acuzația că ar fi luat șpagă de la americani - Sursa: Profimedia

"O să vorbesc cu avocații să fac plângere acestui domn (Fritz), care m-a acuzat că am primit șpagă de la americani. Se depășește o limită care pune în pericol parteneriatul strategic. Doar niște minți de oameni bolnavi pot să facă asemenea acuzații", a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu anunță că îl reclamă pe Fritz pentru acuzațiile privind presupusa șpagă de la americani

Declarația liderului PSD vine în contextul disputelor politice din jurul întâlnirii pe care Grindeanu a avut-o cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Grindeanu a negat că la întâlnirea respectivă s-ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze și a susținut că rolul său nu este acela de a încheia contracte.

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În aceeași zi, Consiliul Politic Național al PSD a decis, în unanimitate, ca parlamentarii partidului să nu voteze Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Grindeanu a spus că decizia este "fermă, asumată și ireversibilă".

Grindeanu: "Mureșan nu m-a căutat azi"

Sorin Grindeanu a susținut că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu l-a contactat luni pentru o întâlnire și că i-a transmis programul de guvernare cu doar câteva minute înainte de ședința PSD.

"Mureșan nu m-a căutat azi. Mi-a trimis programul cu 5 minute înainte de ședință. Nu va avea niciun vot din cele 127 de la parlamentarii PSD", a declarat liderul social-democrat.

Siegfried Mureșan a declarat luni seară că este dispus să se întâlnească cu Sorin Grindeanu pentru a discuta despre programul de guvernare, perioada guvernării și colaborarea parlamentară. Premierul desemnat a precizat că nu va merge la sediul PSD și că întâlnirea ar trebui să aibă loc la Parlament.

"Am disponibilitate totală de dialog și am transmis asta președintelui Grindeanu în această dimineață, deci dacă domnia sa dorește să discutăm despre programul de guvernare, despre perioada guvernării, despre colaborarea parlamentară, putem face acest lucru oricând dorește, oricând înainte de miercuri", a afirmat Siegfried Mureșan.

Mureșan a anunțat că va încerca să aibă o nouă discuție cu liderul PSD marți, la Parlament.

"E firesc să ne întâlnim în Parlamentul României. Am spus că nu aș dori să-i reproșez neapărat domniei sale faptul că nu ne-am văzut. Dar o să mai încerc să am și în cursul zilei de mâine o discuție cu domnia sa. Voi fi mâine începând cu primele ore ale dimineții în Parlament și voi încerca să mai avem încă un contact, să mai avem o discuție mâine, fiindcă realmente cred că PSD-ul are acum o ultimă șansă să convingă oamenii că mai are o fărâmă de pro-europenism și că nu este complet pierdut pentru forțele pro-europene din România. Chiar cred că oamenii se vor uita cu mare atenție, miercuri, la votul din plen și vor ține minte cum a votat fiecare partid, miercuri", a mai spus Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat susține că are în jur de 200 de voturi certe și că mai are nevoie de câteva zeci pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii. Pentru acestea, Mureșan a purtat discuții cu reprezentanții minorităților naționale, parlamentari neafiliați și grupuri parlamentare mai mici.

Votul pentru învestirea Guvernului Mureșan este programat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Cabinetul.