Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. Câte îi mai trebuie pentru a-și trece Guvernul

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirmă că are "în jur la 200 de voturi certe" pentru învestirea Guvernului, având discuţii cu minorităţile, dar şi "cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici".

Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. Cu cine a negociat premierul desemnat - Sursa: Profimedia

"Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bine cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune", a declarat, luni seară, la TVR, Siegfried Mureşan.

Acesta a explicat că a mai "discutat cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici" : "Cred că vor veni voturi şi de acolo. În momentul de faţă avem PSD-ul ca partener al AUR-ului, care au anunţat astăzi că nu vor vota acest Guvern".

Premierul desemnat afirmă că în prezent lipsesc "câteva zeci de voturi": "Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire".

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Votul pentru învestirea Guvernului Mureşan este programt miercuri.