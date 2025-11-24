Campania electorală pentru alegerile parţiale din Bucureşti se desfăşoară după reguli stricte: fiecare competitor poate lipi un singur afiş pe fiecare panou electoral, iar dimensiunile şi tipurile materialelor de propagandă sunt sever limitate. Biroul Electoral Municipal a stabilit un set amplu de măsuri pentru a preveni abuzurile și pentru a asigura un proces corect.

Ce este permis și ce nu în campania electorală pentru alegerile locale parţiale din Bucureşti - Hepta

Fiecare partid politic, alianţă ori candidat independent care participă la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei poate aplica un singur afiş pe un panou electoral, chiar dacă are un afişaj faţă-verso, tranmiste Agerpres.

Biroul Electoral Municipal (BEM) a stabilit unele măsuri pentru buna desfăşurare a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, care a început pe 22 noiembrie şi se încheie pe 6 decembrie.

Obligaţiile primarilor de sector privind panourile electorale

Articolul continuă după reclamă

Potrivit BEM, la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, primarii de sector au avut obligaţia ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral în fiecare sector şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora.

În cazul în care se stabilesc panouri cu afişaj faţă-verso se va asigura vizibilitatea pentru ambele părţi ale acestora, după caz.

În alte locuri, afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. Este interzisă amplasarea succesivă a afişelor electorale sub forma alăturării acestora, care creează impresia unui banner, depăşind astfel categoriile şi dimensiunile materialelor propagandă electorală stabilite conform legii.

Integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale propagandă electorală amplasate în locuri autorizate este asigurată de primari, cu sprijinul Poliţiei locale.

Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi. Pe un panou electoral aferent alegerilor alegerile locale parţiale pentru primarul general, chiar dacă are un afişaj faţă-verso, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale ori candidat independent care participă la alegeri poate aplica un singur afiş electoral.

Dimensiunile maxime ale afişelor

Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

În preziua votării şi în ziua votării, îndepărtarea materialelor publicitare politice/materialelor de propagandă electorală de orice tip din clădirea sediului secţiei de votare din municipiul Bucureşti şi de pe respectiva clădire se dispune de preşedintele Biroului electoral al secţiei de votare şi se duce la îndeplinire prin persoanele desemnate de primar, de îndată.

Materialele de promovare permise în campanie

Pe durata campaniei electorale, competitorii electorali pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală:

afişe electorale

materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală, în condiţiile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 884/2025 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025

publicitate în presa scrisă

materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală online

broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie - prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi.

Este interzisă utilizarea în scop electoral a vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaţilor, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale.

Ce înseamnă continuarea propagandei după termen

Este interzisă continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, mai transmite BEM.

Prin continuarea propagandei electorale după data încheierii campaniei electorale se înţelege:

afişarea, lansarea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea şi/sau difuzarea de materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală de orice tip care se referă la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti;

difuzarea de mesaje electorale care se referă la alegerile locale parţiale în orice format;

îndemnarea alegătorilor să voteze sau să nu voteze anumiţi candidaţi, sub orice formă.

După încheierea campaniei electorale, menţinerea conţinutului cu caracter electoral care a fost publicat pe durata campaniei electorale pe pagini de internet şi pe platforme online de socializare şi care rămân afişate pe respectivele pagini sau aplicaţii, fără a fi promovate, nu constituie acţiune de continuare a propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, cu excepţia versiunii respectivului material care a fost redistribuită ulterior încheierii campaniei, precizează sursa citată.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi până la încheierea votării, organizatorii evenimentelor de orice gen şi participanţii la acestea nu pot derula acţiuni de propagandă electorală.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi momentul încheierii votării, transmiterea către utilizatori a mesajelor de tip text sau audio-video prin care se urmăreşte influenţarea opţiunii privind exercitarea dreptului de vot se califică ca fiind o acţiune de continuare a propagandei electorale după încheierea campaniei.

Totodată, este interzisă acordarea sau formularea promisiunii de acordare a unor beneficii şi recompense de orice fel pentru participarea la vot sau pentru manifestarea unei anumite opţiuni de vot.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi momentul încheierii votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, prin orice mijloace. În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰