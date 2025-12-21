Antena Meniu Search
Mesajul premierului Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluţie

După 36 de ani de libertate, România are încă multe de îndreptat, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, acesta subliniind importanţa de a nu ne lăsa atraşi de nostalgii periculoase sau de tentativele de relativizare a crimelor comunismului.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 10:49
El a arătat că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei, însă nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică.

