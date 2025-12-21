Mesajul premierului Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluţie
După 36 de ani de libertate, România are încă multe de îndreptat, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, acesta subliniind importanţa de a nu ne lăsa atraşi de nostalgii periculoase sau de tentativele de relativizare a crimelor comunismului.
Mesajul premierului Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluţie - Profimedia
El a arătat că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei, însă nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰