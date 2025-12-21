După 36 de ani de libertate, România are încă multe de îndreptat, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, acesta subliniind importanţa de a nu ne lăsa atraşi de nostalgii periculoase sau de tentativele de relativizare a crimelor comunismului.

Mesajul premierului Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluţie - Profimedia

El a arătat că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei, însă nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică.

