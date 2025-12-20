Nicușor Dan: Președintele poate sesiza din nou CCR asupra unei legi, chiar după reexaminarea Parlamentului
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan.
Potrivit lui Nicuşor Dan, aceasta este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.
''Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.
Este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei. Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituţională a admis obiecţia şi a declarat neconstituţională o lege privind reorganizarea unor unităţi de cercetare'', a scris acesta pe Facebook.
