Nicușor Dan: Președintele poate sesiza din nou CCR asupra unei legi, chiar după reexaminarea Parlamentului

Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 20:30
Potrivit lui Nicuşor Dan, aceasta este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.

''Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.

Este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei. Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituţională a admis obiecţia şi a declarat neconstituţională o lege privind reorganizarea unor unităţi de cercetare'', a scris acesta pe Facebook.

