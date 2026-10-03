Premierul Ilie Bolojan a fost audiat, la DNA, în calitate de martor, în dosarul de dare de mită al omului de afaceri Fănel Bogos. Potrivit interceptărilor făcute de procurori, Bogos ar fi plătit un milion şi jumătate de euro pentru a ajunge în biroul primului ministru. Scopul său ar fi fost schimbarea şefului DSV Vaslui, care îi refuza plata unor despăgubiri. Mai multe voci din PNL acuză că plimbarea lui Bolojan la DNA a fost făcută la presiuni politice.

Premierul s-a prezentat devreme în faţa procurorilor, unde a fost citat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Reporter: Ştiaţi că s-au dat bani astfel încât să ajungă în biroul dumneavoastră?

Ilie Bolojan: Permiteţi, vă rog!

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Ilie Bolojan a fost audiat mai bine de două ore la DNA Iaşi. Anchetatorii i-au cerut să explice circumstanţele în care a ajuns în biroul său de la Guvern omul de afaceri Fănel Bogos în luna septembrie a anului trecut, dar şi care a fost subiectul discuţie.

Dosarul a început de la un conflict dintre Fănel Bogos, care deţine zeci de ferme avicole şi directorul DSV Vaslui, Mihai Ponea. Cel din urmă a refuzat, în 2024, să-i aprobe omului de afaceri despăgubiri de 13 milioane de lei, după un focar de salmoneloză care îi ucisese 230 de mii de găini.

"Mi-a dat cu o cană în cap că am refuzat să-i aprob acel dosar de despăgubire.", mărturiseşte Mihai Ponea, director DSV Vaslui.

A fost momentul în care Bogos şi-a propus să obţină schimbarea din funcţie a lui Ponea şi potrivit procurorilor, a acţionat pe mai multe paliere. Prin intermediul secretarului general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, ar fi încercat să-l preseze pe şeful ANSVSA să schimbe conducerea DSV din Vaslui. Iar prin intermediul fostului şef PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns faţă în faţă cu premierul. Un martor interceptat în dosar vorbeşte de preţul acestei convorbiri.

Premierul a declarat în mod repetat că l-a primit pe Fănel Bogos în audienţă ca pe orice om de afaceri şi nu este la curent cu eventuale sume de bani plătite pentru facilitarea întâlnirii. Ilie Bolojan este al doilea premier audiat la DNA în timpul mandatului, după Victor Ponta.