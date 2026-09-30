Bolojan, după rezultatul votului pentru Guvernul Mureşan: O procedură împlinită. Se pot organiza anticipate

Premierul interimar, președintele PNL Ilie Bolojan, a afirmat că rezultatul votului din Parlament pentru Guvernul Mureșan nu este un eșec, ci "o procedură împlinită", care deschide calea către organizarea de alegeri anticipate.

"Nu e un eşec, e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care preşedintele României a făcut-o, mergând până la capăt (…) Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în aşa fel încât să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimul an şi să ţinem România pe o direcţie bună, dar mai mult decât atât, am închis o procedură", a declarat, miercuri seară, Ilie Bolojan, la Digi 24, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că, odată ce Guvernul Mureşan nu a reuşit să întrunească voturile necesare, "practice, se pot organiza alegeri anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgânarea nominalizării unui premier şi prelungirea acestei stări de incertitudine care nu este bună pentru România".

"Prin urmare, preşedintele României are, din acest moment, o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil - înţeleg că asta a anunţat - sau să convoace alegeri anticipate. Sau, în condiţiile în care îi advertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai disemnează şi dacă şi acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate. Sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota", a mai declarat Bolojan.

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Nicuşor Dan anunţă o nouă desemnare de premier, luni

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier.

"Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern", a spus preşedintele la Praga.

El a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate. "A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern", a precizat şeful statului.

"Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

El a cerut partidelor să vină cu soluţii.

"Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens", a spus Nicuşor Dan.