"Am multe nume în cap". Nicușor Dan pregătește a 4-a nominalizare: fără AUR la guvernare, fără anticipate

După ce a picat la vot şi Guvernul Mureşan, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va relua consultările cu partidele luni. În aceeaşi zi, va face şi o nouă propunere de premier, cea de-a patra! De cealaltă parte, PNL, USR şi AUR îşi doresc dizolvarea Parlamentului, însă, şeful statului a anunţat deja, de nenumărate ori, că alegerile anticipate nu sunt o opţiune de luat în calcul.

Au trecut cinci luni de când suntem în această criză politică, iar eşecul Guvernului Mureşan a venit cu două zile înainte ca agenţia Standard and Poor's să anunţe dacă retrogradează sau nu ratingul de ţară al României.

De aceasta dată, şeful PSD, Sorin Grindeanu, ar putea primi mandatul de a forma Executivul, dar nu este exclusă nici varianta unui prim-ministru tehnocrat. Surse Observator spun că în acest caz favoriţi sunt Alexandru Nazare sau Luca Niculescu.

Nicușor Dan, despre viitoarea nominalizare: "Am multe nume în cap"

Întrebat dacă va da mandat PSD să formeze Guvernul, Nicuşor Dan a declarat miercuri seară: "Evident că, după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuţii, evident că am multe nume în cap. Şi toată lumea a circulat scenarii, voturi. Cred că suntem toţi experţi, 126 plus 43...numai că n-ar fi constituţional să mă pronunţ înainte să am o nouă consultare cu partidele politice".

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Nicuşor Dan a reiterat ideea că luni după-amiază va nominaliza o persoană.

"După ce o să am discuţii oficiale cu toate partidele, poate şi discuţii informale în zilele astea până luni, o să-mi formez o idee şi, în baza acestui cumul de informaţii, voi nominaliza o persoană. Ce este singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva", a mai declarat preşedintele.

Fără AUR la guvernare: "Ar afecta relația cu partenerii externi"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri seara că o prezenţă a Alianţei pentru Unirea Românilor la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii ţării, atât pe partea de securitate, cât şi pe cea de Uniunea Europeană, scrie Agerpres.

La finalul vizitei oficiale efectuate în Cehia, şeful statului a fost întrebat, într-o conferinţă de presă cu jurnaliştii români, dacă are ca variantă să dea un mandat de premier desemnat către PSD şi dacă va condiţiona ca acesta să nu coopteze AUR la guvernare.

"La a doua întrebare răspunsul este afirmativ, nu din vreo lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul acesta spune - păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României. Şi, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii. O prezenţă a AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri - şi pe partea de securitate, şi pe partea de Uniune Europeană. România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi acesta este mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni", a precizat Nicuşor Dan.

Şeful statului a spus că singurul lucru cert în acest moment este că luni după-amiaza, după consultările cu partidele politice, va nominaliza un alt candidat la funcţia de prim-ministru.

"Evident că după aceste aproape cinci luni de tatonări, de discuţii, am multe nume în cap. Şi nu numai eu. Au circulat scenarii, voturi, cred că suntem toţi experţi. (...) Numai că nu ar fi constituţional să mă pronunţ înainte să am o nouă consultare cu partidele politice. După ce o să am discuţii oficiale cu toate partidele, poate şi discuţii informale în zilele acestea până luni, o să îmi formez o idee şi în baza acestui cumul de informaţii voi nominaliza o persoană. Dar singurul lucru cert este că luni după-amiaza voi nominaliza pe cineva", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Rezultatul alegerilor anticipate, "cam tot ce avem acum"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri seara că, deşi alegerile anticipate "teoretic sună foarte bine", în practică alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care nu se va putea face rectificare bugetară, potrivit Agerpres.

"Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem aşa: nu avem o rectificare, un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. În al doilea rând, noi suntem o ţară care trăieşte pe datorie de mult timp şi, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi menţin activitatea curentă. Şi mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România - bănci, fonduri de pensii şi aşa mai departe - şi care îi asigură funcţionarea curentă a fost "nu alegeri anticipate". Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm cu soarta acestei ţări ca să vedem ce iese dintr-o alegere", a precizat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la Ambasada României în Cehia, la finalul vizitei efectuate la Praga.

De asemenea, el a explicat că, aşa cum reiese şi din sondajele care sunt date publicităţii, rezultatul alegerilor anticipate ar fi "cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui acelaşi guvern".

"Haideţi să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studio-urile de televiziune şi, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui acelaşi guvern. Din nou mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an şi patru luni, care spune "pro-occidental" - şi aici e o discuţie - şi mai ales stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu vieţile lor, pur şi simplu", a explicat preşedintele.

Întrebat dacă clasa politică ar fi "iresponsabilă şi nu depăşeşte nişte orgolii", şeful statului a subliniat că "o atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moţiunea de cenzură sau o bună înţelegere înainte de moţiunea de cenzură să nu ajungem la moţiunea de cenzură".

"Nu s-a întâmplat asta şi atunci am spus-o şi evident că menţin ce am spus: între interesul naţional şi interesul de partid de multe ori s-a văzut interesul de partid", a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele a admis că este justificată "emoţia" de pe reţelele de socializare unde oamenii îi asociază lui eşecul pentru formarea guvernului, însă a punctat că "este o diferenţă între emoţie şi dorinţă şi un principiu fundamental al democraţiei, care este majoritatea" parlamentară.

"Emoţia este absolut justificată, pentru că fiecare dintre noi îşi proiectează o formulă de guvern în care crede în mod legitim, emoţional, că rezolvă cel mai bine problemele societăţii româneşti. Dar este o diferenţă între emoţie şi dorinţă şi un principiu fundamental al democraţiei, care este majoritatea. Şi aici este - dacă vreţi să o spunem foarte direct - aici este diferenţa fundamentală între mulţi din oamenii care m-au susţinut şi acum se declară dezamăgiţi şi poziţia mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Şi nu poţi cu 30%, cu oricâtă bună intenţie, dacă nu ai o disponibilitate de negociere şi o disponibilitate de a ceda, a concede din programul tău şi a ajunge la 51%, nu poţi să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori. Bineînţeles că înţeleg tipul acesta de reacţii şi bineînţeles că am şi eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară, în lipsa unui guvern cu puteri depline

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că atât indexarea pensiilor, cât şi salarizarea personalului bugetar "preocupă în mod legitim toate partidele politice", doar că trebuie găsit un echilibru cu anvelopa totală a bugetului de stat pe anul viitor.

"Şi pensii, şi salarizarea personalului public preocupă şi vă spun asta pentru că am asistat la mai multe discuţii, preocupă în mod legitim toate partidele. Numai că, în egală măsură, trebuie un echilibru cu anvelopa totală a bugetului şi toţi sunt conştienţi de asta. Deci, în momentul în care o să avem proiectul de buget, o să vedem şi posibilitatea de a majora pensii şi salarii la stat", a declarat şeful statului, la finalul vizitei oficiale efectuate la Praga, într-o conferinţă de presă pentru jurnaliştii români.

El a fost întrebat ce se întâmplă cu rectificarea bugetară, în lipsa unui guvern cu puteri depline şi care ar fi soluţia.

"Ideal ar fi să nu fim aici. S-a găsit o soluţie care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie, asta din discuţiile cu Guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie cu Fondul de rezervă, cu 10%, dar nu e normal, adică ar trebui să terminăm cât mai repede, să avem guvern cu puteri depline să dea rectificarea şi - foarte important din nou în relaţia cu organismele financiare - să întocmească proiectul de buget, astfel încât să avem buget la sfârşitul anului şi în sfârşit să reuşim să fructificăm în termeni de rate ale dobânzilor situaţia financiară care este mult mai bună decât anul trecut. Deci nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta", a punctat preşedintele.