Momente de panică pentru locatarii unui bloc dintr-un cartier din Suceava, după ce acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări în doar câteva minute. Aproximativ 500 de metri pătrați au fost distruși, iar zeci de pompieri, inclusiv voluntari, s-au luptat minute în şir cu incendiul. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a izbucnit în blocul cu 60 de apartamente, iar locatarii au intrat imediat în panică. Cei mai mulți au reușit să iasă singuri, însă alții au fost evacuați de pompieri. O minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit.

”Era aici o fierbânţeală de nu mai puteai sta din cauza temperaturii. Phoaa, erau flăcări enorme, tot acoperişul era o flacără”, spun martorii.

Intervenţia a fost una contracronometru, pompierii intervenit cu 12 autospeciale de stingere şi au reuşit să oprească flăcările să se extindă la blocurile din jur aflate la doar câtiva metri distanţă.

Articolul continuă după reclamă

”Incendiul a afectat o suprafaţă de aproximativ 500 mp la o primă evaluare”, spune Alin Găleată, PDC ISU Suceava.

Inclusiv pompierii voluntari s-au alăturat echipelor pentru a ajuta la stingerea focului.

”Locuiesc în Burdujeni, tocmai ce am ajuns acasă, am primit un mesaj pe grupul turei noastre. Cunoscând zona, am venit cât de repede am putut, cu un echipament pe care îl aveam acasă”, spune Paul Cîrcu, plutonier adjutant ISU Suceava.

Martorii spun că totul ar fi pornit de la nişte lucrări făcute la mansardă sau un scurtcircuit electric.

”Un cetăţean de aici a făcut izolaţie cu carton. Probabil că de acolo o fi luat. Când am ieşit afară, oamenii răcneau toţi aici că a luat foc, a luat foc”

”În 10 min s-a extins. În momentul în care a prins aer, s-a extins imediat”, spun martorii.

Autoritățile au pus la dispoziție locuri de cazare pentru oamenii ale căror locuințe au fost afectate.

”În funcţie de apartamentele indisponibilizate afectate de apă, foc şi vom asigura cazarea cetăţenilor care au locuit aici”, spune Daniel Ungurean, viceprimar Suceava.

”Vom sprijini şi vom ajuta toate familiile afectate”, spune Bogdan Păstrav, prefect jud Suceava.

Pompierii urmează să stabilească exact de la ce au pornit flăcările.