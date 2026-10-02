Programul consultărilor de luni, anunțat de Cotroceni. După ora 19.00, Nicușor Dan va desemna un nou premier
Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea unei noi desemnări pentru funcția de premier, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins în Parlament. Discuțiile încep la ora 14.00 și se încheie după ora 19.00, când șeful statului a anunțat că va face public numele premierului desemnat. Este a patra încercare de formare a unui guvern de la căderea Cabinetului Bolojan, în luna mai.
Prima delegaţie care va intra la discuţii va fi cea a PSD, urmată de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor, S.O.S. România, POT, Uniţi pentru România, PACE - Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi. Fiecare delegaţie va discuta cu preşedintele o jumătate de oră. La finalul discuţiilor, după ora 19.00, preşedintele va anunţa numele noului premier desemnat, scrie News.ro.
Consultările vor avea loc după următorul program:
- Ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
- Ora 14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
- Ora 15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
- Ora 15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR);
- Ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- Ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
- Ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
- Ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
- Ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;
- Ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
- Ora 19:00 - Parlamentarii neafiliaţi.
Consultările preşedintelui cu partidele vin după ce guvernul premierului desemnat Siegfried Mureşan a fost respins în Parlament.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că la următoarele consultări va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare.
Şeful statului a apreciat că o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru.
Întrebat dacă va da mandat PSD să formeze Guvernul, Nicuşor Dan a adăugat: "Evident că, după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuţii, evident că am multe nume în cap. Şi toată lumea a circulat scenarii, voturi. Cred că suntem toţi experţi, 126 plus 43...numai că n-ar fi constituţional să mă pronunţ înainte să am o nouă consultare cu partidele politice".
Nicuşor Dan a reiterat ideea că luni după-amiază va nominaliza o persoană.
"După ce o să am discuţii oficiale cu toate partidele, poate şi discuţii informale în zilele astea până luni, o să-mi formez o idee şi, în baza acestui cumul de informaţii, voi nominaliza o persoană. Ce este singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva", a mai declarat preşedintele.
Este a patra desemnare de premier a preşedintelui, din luna mai, când Guvernul Bolojan a picat la vot în Parlament, după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan.