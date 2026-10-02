Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea unei noi desemnări pentru funcția de premier, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins în Parlament. Discuțiile încep la ora 14.00 și se încheie după ora 19.00, când șeful statului a anunțat că va face public numele premierului desemnat. Este a patra încercare de formare a unui guvern de la căderea Cabinetului Bolojan, în luna mai.

Programul consultărilor de luni, anunțat de Cotroceni. După ora 19.00, Nicușor Dan va desemna un nou premier - Inquam Photos /Octav Ganea

Prima delegaţie care va intra la discuţii va fi cea a PSD, urmată de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor, S.O.S. România, POT, Uniţi pentru România, PACE - Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi. Fiecare delegaţie va discuta cu preşedintele o jumătate de oră. La finalul discuţiilor, după ora 19.00, preşedintele va anunţa numele noului premier desemnat, scrie News.ro.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 19:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

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Consultările preşedintelui cu partidele vin după ce guvernul premierului desemnat Siegfried Mureşan a fost respins în Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că la următoarele consultări va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare.

Şeful statului a apreciat că o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru.

Întrebat dacă va da mandat PSD să formeze Guvernul, Nicuşor Dan a adăugat: "Evident că, după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuţii, evident că am multe nume în cap. Şi toată lumea a circulat scenarii, voturi. Cred că suntem toţi experţi, 126 plus 43...numai că n-ar fi constituţional să mă pronunţ înainte să am o nouă consultare cu partidele politice".

Nicuşor Dan a reiterat ideea că luni după-amiază va nominaliza o persoană.

"După ce o să am discuţii oficiale cu toate partidele, poate şi discuţii informale în zilele astea până luni, o să-mi formez o idee şi, în baza acestui cumul de informaţii, voi nominaliza o persoană. Ce este singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva", a mai declarat preşedintele.

Este a patra desemnare de premier a preşedintelui, din luna mai, când Guvernul Bolojan a picat la vot în Parlament, după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan.