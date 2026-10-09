Ce șanse are Luca Niculescu să obțină votul de învestitură. Kelemen Hunor: "Aş merge să spun 80%"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, estimează că premierul desemnat, Luca Niculescu, are 80% şanse să aibă un guvern care va fi nu doar propus, ci şi învestit prin vot de către Parlament.

”Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga, că asta a făcut-o în toată viaţa lui şi când era în presă, te întreba, te asculta, căuta bineînţeles răspunsuri la toate întrebările posibile. De când e diplomat asta face, în negocierile cu OECD asta a făcut. De aceea eu cred că ceea ce n-au reuşit alţii, el va reuşi, că nu a făcut declaraţii contondente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalţi.

Deci, din acest punct de vedere, eu cred că are şanse reale. Aş merge să spun 80%, să cristalizeze o majoritate (...). Până când nu se închid discuţiile, n-aş vrea să merg mai departe. Dar am vorbit eu şi cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit şi cu Ilie Bolojan, am vorbit şi cu Luca Niculescu, eu cred că se poate”, a afirmat Kelemen Hunor, într-un interviu acordat joi Antena 3.

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El consideră că guvernul lui Niculescu ar putea avea susţinere în baza unei colaborări parlamentare pe proiectele, dezideratele, ţintele cele mai importante.

”În rest poţi să faci politică, puteţi să vă înjuraţi cât vreţi în Parlament, nimeni nu vă opreşte, puteţi să parlamentaţi de dimineaţă până seara, dar sunt câteva chestiuni pentru ţara asta care trebuie să fie pentru fiecare un deziderat de atins în această perioadă. Dacă plecăm de aici, eu cred că se poate”, a adăugat Kelemen Hunor.