FC Barcelona se menţine pe primul loc, în La Liga, după ce s-a impus duminică seara, 3-2, împotriva celor de la Villarreal.

FC Barcelona se menţine pe primul loc în La Liga - Profimedia

Partida a fost una extrem de spectaculoasă, cum o arată şi scorul. Oaspeţii au condus cu 2-0 încă din minutul 7, graţie golurilor marcate de Buchanan şi Oluwaseyi.

A urmat o cursă contra-cronometru a gazdelor, pentru a întoarce rezultatul. Iar catalanilor le-a ieşit, în cele din urmă, pasienţa, în ciuda penalty-ului irosit de Lamine Yamal în prima repriză.

Barcelona a avut 10 de minute de foc, în repriza a doua, când a punctat de trei ori, prin Gerard Martin, Fermin Lopez şi Pau Navarro, autogol. Înlocuit în minutul 68, cu Dani Olmo, Fermin Lopez a fost şi eliminat, după ce a părăsit terenul de joc, cartonaş roşu primind şi Navarro, de la oaspeţi.

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În urma victoriei cu Villarreal, FC Barcelona a ajuns la 36 de puncte în La Liga, după 13 etape. Catalanii au trei puncte avans faţă de Real Madrid, 2-1 cu Celta Vigo, şi cinci puncte avans faţă de Atletico Madrid, 3-0 la Getafe.