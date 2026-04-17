Suntem la începutul unei crize politice. O spune Nicuşor Dan, într-un context tensionat: conflictul din interiorul coaliţiei de guvernare, dintre PSD şi PNL. Preşedintele a anunțat că îşi va păstra rolul de mediator în această situaţie, în care practic NU vrea să intervină. Nici de partea PSD, dar nici de partea lui Ilie Bolojan.

Scenariul este clar și este deja conturat la vârful PSD. Luni seara, social-democraţii vor anunța retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan după 10 luni de guvernare în coaliție. Într-un referendum intern la care vor vota aproape 5.000 de membri PSD din întreaga țară, un referendum pe care social-democrații îl numesc simbolic, momentul adevărului și al cărui deznodământ până la urmă nu mai este o surpriză pentru nimeni.

Ultimatum pentru Ilie Bolojan

Va fi, practic, primul pas făcut de PSD în această operațiune de debarcare a premierului Ilie Bolojan. Așadar, luni seara PSD va retrage sprijinul politic pentru Bolojan, după care surse politice spun că PSD îi va da premierului un ultimatum, un termen de cel mult 72 de ore în care Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru.

Dacă Ilie Bolojan nu va face un pas în spate, atunci social-democrații, spun surse Observator, sunt gata să își retragă miniştrii din guvern, practic toți miniştrii PSD să demisioneze în bloc din guvernul condus de Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a purtat discuții în ultimele zile atât cu premierul Ilie Bolojan cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Surse Observator spun că premierul i-a spus președintelui într-o discuție de două ore la Palatul Cotroceni că nu are de gând să demisioneze și că dacă PSD vrea să-l demită de la Palatul Victoria, atunci are o singură variantă, aceea de a vota o moțiune de cenzură alături de partidele suveraniste din Parlament.

De cealaltă parte, și Sorin Grindeanu a fost ieri la Palatul Cotroceni, a avut o discuție ceva mai scurtă cu președintele, doar o jumătate de oră, o discuție în care Sorin Grindeanu i-a transmis lui Nicușor Dan că PSD nu va mai accepta în niciun caz un guvern condus de Ilie Bolojan.

Suntem la începutul unei crize politice, iar președintele Nicușor Dan nu îl susține explicit pe premierul Ilie Bolojan. Spune că vrea să joace doar rolul său de mediator, acel rol constituțional care îl face să fie mediator în această criză politică. Spune șeful statului că nu vrea să se poziționeze nici de partea lui Ilie Bolojan, nici de partea PSD, dar că va încerca totuși să poarte discuții cu liderii partidelor pentru a dezamorsa cumva această criză politică sau pentru a ajunge la o soluție de compromis.

Ce se va întâmpla dacă miniştrii PSD demisionează în bloc

Mai departe, dacă se va ajunge în scenariul în care PSD îşi va retrage miniştrii din cabinetul condus de Ilie Bolojan, atunci premierul are dreptul potrivit Constituției să numească interimari pe funcțiile vacante lăsate de PSD, practic în locul miniştrilor demisionari ai PSD, interimari care pot sta în funcție 45 de zile, după care, obligatoriu potrivit Constituției, premierul trebuie să vină în fața Parlamentului pentru a cere un vot de încredere.

Marius Gîrlaşiu

