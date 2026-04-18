Două zile până aflăm soarta coaliţiei de Guvernare. Iar şeful social democraţilor şi premierul României îşi aruncă "şobolanul" unul în ograda celuilalt. Când politicienii se ceartă, însă, românii plătesc. Prinşi între două războaie şi o criză politică, tot noi vom deconta factura guvernării.

Ziua şi criticile dure în coaliţie. "E un joc politic. Evident, un joc politic. Marea reformă... care? E jaf, e șobolănism să vinzi companiile profitabile într-o perioadă criză economică", este declaraţia făcută astăzi de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD i-a dat replica premierului pe tema "şobolanilor din camară", după ce Ilie Bolojan a declarat public că a limitat prăduirea bugetului de stat şi că a deranjat "şobolanii şi rozătoarele". "Atunci când deschizi usa, vezi că ai nişte şoricei, niste şobolani care sunt ca nişte rozătoare care îţi rod acele alimente. Foarte plastic: am aprins becurile, a deranjat", declarase, vineri, Ilie Bolojan la Radio România Actualităţi.

Liderii celor două partide se contrazic şi în privinţa reformei din marile companii ale Statului. Guvernul Bolojan vrea să scoată la vânzare pachete minoritare de acţiuni, PSD se opune. Duelul declaraţiilor continuă pe tema viitorului coaliţiei de guvernare.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că în acest moment România a devenit neguvernabilă", a declarat Grindeanu. "S-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă. Unii să fie cu răspunderea, iar alţii cu trasul sforilor în spate", spune şi Bolojan.

Scenarii după votul PSD

După votul social-democraţilor, se conturează mai multe scenarii. Cum numărătoarea inversă a început, PSD ia în calcul doar două scenarii după momentul votului: guvern într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan, dar cu premier tot de la PNL sau trece în opoziţie. Dincolo de calculele PSD, pe masă mai sunt variante. Una dintre ele este cea a unui guvern minoritar PNL - USR cu sau fără UDMR, cu Ilie Bolojan prim-ministru în continuare. Un alt scenariu - premier tehnocrat, cu o coaliţie PSD, PNL, USR şi UDMR.

Tot în calcule intră şi varianta unui Guvern PNL - USR - UDMR cu premier tehnocrat, dar votat de PSD, trecut în opoziție. Desigur, scenariul de evitat, dar posibil, este cel al alegerilor anticipate. "Cu Ilie Bolojan am vorbit ultima dată, am băut o cafea joi dimineaţă. La alegeri anticipate se ajunge dacă vor pica 3 guverne în Parlament", a declarat Sorin Grindeanu.

Până la decizia de luni, liderii PSD au împânzit conturile de pe reţelele sociale cu mesaje care anunţă "momentul adevărului". Campania a stârnit însă şi un val de ironii.

Fără ironie vorbesc însă analiştii despre consecinţele războiului politic. "În momentul în care cineva vine şi spune vreau să dau jos Guvernul, în mod normal ar trebui să aibă o soluţie", a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

Românii ajung să plătească "factura"

Însă, într-o economie fragilă şi un context economic global complicat, românii vor ajunge să plătescă factura. "Românul nu că simte prin preţ şi dobândă şi rate la bancă toată această situaţie, dar el simte şi prin faptul că nu mai se întâmplă lucruri bune pentru el.

Suntem în rescesiune sunt zone, sectoare unde vânzările au scăzut cu 50-60%. o astfel de companie care produce bunuri pentru români nu poate creşte salariile, va trebui să dea afară. aceştia sunt politicienii pe care îi avem, Noi mereu suntem victimele, cei buni de plată", explică Cristian Păun, profesor de economie.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat să "împingă" partidele să rămână în coaliţie, la guvernare.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰