Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan că nu va demisiona. PSD îi va cere luni demisia premierului - SURSE

Scenariul la vârful PSD este conturat. Social-democraţii sunt gata să retragă, luni, sprijinul pentru premier, într-un referendum intern, după care vor cere demisia lui Bolojan, potrivit surselor Observator. Miniştrii social-democraţi ar avea demisiile scrise şi gata să le depuna dacă Bolojan nu pleacă din funcţie. Însă, şeful Executivului l-a anunțat, aseară, pe Nicușor Dan că nu își va da demisia și că, dacă PSD vrea să îl înlăture, trebuie să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și extremiști.

PSD a declanșat demersul final pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. Cu cinci zile înainte de referendumul intern din PSD, Sorin Grindeanu şi-a anunţat limpede dorinţa: debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Astfel, luni, membrii partidului vor vota, potrivit surselor Observator, retragerea sprijinului politic şi vor cere demisia şefului Executivului.

Planul PSD pentru debarcarea lui Bolojan

Totodată, miniştrii PSD vor avea demisiile scrise şi gata să le depuna dacă Bolojan nu pleacă din funcţie. Tot surse Observator au declarat că Sorin Grindeanu va cere preşedintelui Nicuşor Dan să constate că nu mai există majoritate şi să cheme partidele la consultări.

Sorin Grindeanu nu exclude varianta ca PSD să voteze o moţiune de cenzură, dacă AUR o depune în cele 45 de zile în care va fi interimatul, după retragerea miniştrilor PSD din Guvern. Liderul social-democraţilor spune ca nu a primit vreun semnal de la Nicușor Dan să meargă la Cotroceni.

Bolojan l-a anunţat pe Nicuşor Dan că nu va demisiona

Între timp, premierul Bolojan a fost aseară la sediul PNL București și i-a anunțat pe liberali că nu va demisiona, chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic și îi va cere demisia după referendumul intern din 20 aprilie. Tot ieri, Bolojan i-a spus președintelui Nicușor Dan că nu va pleca din funcţie și că, dacă PSD vrea să îl dea jos, atunci să voteze o moțiune de cenzură în Parlament, potrivit surselor Observator.

"O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată. Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face. Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: "Când te înjură unii, e ca o binecuvântare". Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele", a transmis consilierul general PNL Silviu Feroiu.

Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a reacționat spunând că PSD va da foc la țară, iar PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

"Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anualt (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importane. Acealea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției. Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați abișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe", a transmis Ciprian Ciucu.

În Opoziţie, aleşii din grupul PACE au început să strângă semnăturile necesare pentru a depune o motiune de cenzură împotriva Guvernului. Momentul ales coincide cu votul decisiv din PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. De cealaltă parte, Alianța pentru Unirea Românilor ar vrea să depună o moțiune de cenzură în luna mai.

