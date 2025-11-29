De profesie medic neurochirurg, Constantin Titian Filip candidează independent la Primăria Capitalei, sub sloganul "Un erou, un patriot!"

Cine este Constantin Titian Filip, candidat independent la primăria Capitalei - Captură Facebook

Medicul neurochirurg Constantin Titian Filip intră din nou în cursa pentru Primăria Capitalei, de această dată ca independent, sub sloganul "Un erou, un patriot!". Candidatura sa nu este o premieră: Filip a mai încercat să obţină fotoliul de primar general în 2020, dar şi pe cel al Primăriei Sectorului 4 în 2016. În acest an, s-a înscris şi în competiţia pentru alegerile prezidenţiale.

În 2016, pe afişele sale electorale apăreau numele postului de televiziune Estrada TV şi emisiunile "Avocatul diavolului" şi "Românica mea", pe care le prezenta la acel moment. De altfel, în trecut, Constantin Titian Filip era o prezenţă constantă în emisiunile lui Dan Diaconescu de la OTV.

Tot la OTV, apărea frecvent în preajma lui Stelian Fulga, un personaj cunoscut pentru promovarea tratamentelor naturiste şi pentru respingerea medicinei convenţionale. Postul a fost sancţionat de CNA pentru declaraţiile controversate ale lui Fulga, iar în 2019 licenţa OTV a fost retrasă definitiv.

Articolul continuă după reclamă

Pe Facebook există mai multe pagini prin care este promovat candidatul. Acesta repostează în mod repetat aceleaşi fotografii, inclusiv una în care apare alături de medicul şi academicianul Leon Dănăilă. Activitatea susţinută în mediul online ridică însă semne de întrebare legate de respectarea regulilor de campanie, având în vedere modul în care acestea sunt distribuite.

Potrivit propriului CV, Constantin Titian Filip are diplome în psihologie, sociologie, finanţe şi bănci, iar în 2009 a absolvit Institutul Diplomatic. El susţine că în prezent profesează ca medic neurochirurg şi este directorul general al unei clinici private care îi poartă numele.

Constantin Titian Filip este şi preşedinte al "Asociaţiei Pentru Apărarea Drepturilor Pacienţilor" (APDAP), organizaţie în cadrul căreia militează pentru tratamente şi medicamente gratuite, dar şi pentru respectarea drepturilor pacienţilor.

Pe de altă parte, clinica pe care o conduce nu are site oficial, iar majoritatea recenziilor publice sunt negative.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰