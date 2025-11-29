Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cine este Constantin Titian Filip, candidat independent la primăria Capitalei

De profesie medic neurochirurg, Constantin Titian Filip candidează independent la Primăria Capitalei, sub sloganul "Un erou, un patriot!"

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 13:19
Cine este Constantin Titian Filip, candidat independent la primăria Capitalei Cine este Constantin Titian Filip, candidat independent la primăria Capitalei - Captură Facebook

Medicul neurochirurg Constantin Titian Filip intră din nou în cursa pentru Primăria Capitalei, de această dată ca independent, sub sloganul "Un erou, un patriot!". Candidatura sa nu este o premieră: Filip a mai încercat să obţină fotoliul de primar general în 2020, dar şi pe cel al Primăriei Sectorului 4 în 2016. În acest an, s-a înscris şi în competiţia pentru alegerile prezidenţiale.

În 2016, pe afişele sale electorale apăreau numele postului de televiziune Estrada TV şi emisiunile "Avocatul diavolului" şi "Românica mea", pe care le prezenta la acel moment. De altfel, în trecut, Constantin Titian Filip era o prezenţă constantă în emisiunile lui Dan Diaconescu de la OTV.

Tot la OTV, apărea frecvent în preajma lui Stelian Fulga, un personaj cunoscut pentru promovarea tratamentelor naturiste şi pentru respingerea medicinei convenţionale. Postul a fost sancţionat de CNA pentru declaraţiile controversate ale lui Fulga, iar în 2019 licenţa OTV a fost retrasă definitiv.

Articolul continuă după reclamă

Pe Facebook există mai multe pagini prin care este promovat candidatul. Acesta repostează în mod repetat aceleaşi fotografii, inclusiv una în care apare alături de medicul şi academicianul Leon Dănăilă. Activitatea susţinută în mediul online ridică însă semne de întrebare legate de respectarea regulilor de campanie, având în vedere modul în care acestea sunt distribuite.

Potrivit propriului CV, Constantin Titian Filip are diplome în psihologie, sociologie, finanţe şi bănci, iar în 2009 a absolvit Institutul Diplomatic. El susţine că în prezent profesează ca medic neurochirurg şi este directorul general al unei clinici private care îi poartă numele.

Constantin Titian Filip este şi preşedinte al "Asociaţiei Pentru Apărarea Drepturilor Pacienţilor" (APDAP), organizaţie în cadrul căreia militează pentru tratamente şi medicamente gratuite, dar şi pentru respectarea drepturilor pacienţilor.

Pe de altă parte, clinica pe care o conduce nu are site oficial, iar majoritatea recenziilor publice sunt negative.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

constantin titian filip alegeri capitala alegeri primaria bucuresti
Înapoi la Homepage
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun?
Observator » Ştiri politice » Cine este Constantin Titian Filip, candidat independent la primăria Capitalei