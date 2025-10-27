Fostul premier Marcel Ciolacu susține că România are nevoie urgentă de un plan economic bine structurat și de reforme profunde, și nu de măsuri improvizate "pe colțul mesei". El solicită președintelui să convoace liderii coaliției pentru a restabili stabilitatea și încrederea în economie.

Ciolacu îi cere lui Nicușor Dan să convoace liderii coaliției: "E nevoie de un plan economic coerent" - gov.ro

Fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat că România poate depăși dificultățile economice actuale doar dacă liderii coaliției de guvernare elaborează un plan economic serios și coerent, sub coordonarea președintelui țării, transmite Mediafax.

"Da, există o soluție. Președintele trebuie să cheme coaliția și liderii coaliției să apuce să aibă un plan economic. Planul gândit până acum nu a fost unul coerent. Au fost măsuri luate pe colțul mesei", a declarat Marcel Ciolacu.

El a explicat că măsurile de reducere a deficitului sunt firești, dar trebuie luate responsabil: "Una este să iei măsuri pentru a reduce deficitul, lucru cât se poate de normal. Eu am făcut-o de două ori, chiar și în an electoral, când deficitul era de 6,8%. Am fost criticat, dar am luat deciziile necesare".

Articolul continuă după reclamă

Ciolacu a insistat că România are nevoie de "reforme structurale adevărate" și de o abordare cu empatie față de cetățeni: "Nu trebuie să conduci o țară după cifre. Trebuie să ai grijă de oameni. Trebuie să vezi cum aduci echilibru în societate pentru a nu ajunge la o criză socială".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi face cumpărături de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰