Negocierile pentru buget încing spiritele în Coaliţie. Liderii PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi mintit în legătură cu greaua moştenire lăsată de Guvernul Ciolacu, ca pretext pentru majorări de taxe şi impozite. De cealaltă parte, premierul se laudă că a redus deficitul în timp record şi promite că taxele nu vor mai creşte în acest an.

În febra negocierilor pentru buget, Sorin Grindeanu ar vrea ca România să plătească un miliard de dolari - taxa de intrare în Consiliul pentru Pace, înfiinţat de Donald Trump.

"România nu poate să rămână într o-zona mioritică. Spui da. Spui da fără rezerve. Niciodată costurile nu sunt prea mari atâta timp cât vorbim de securitate. Vorbim de partenerul strategic, principalul furnizor de securitate", a spus Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

Acuzat de PSD că a exagerat deficitul bugetar moştenit de la Guvernul Ciolacu, premierul a răspuns într-o postare pe facebook.

Ilie Bolojan a arătat că anul trecut, în primele 6 luni, Guvernul Ciolacu a umflat cheltuielile de personal cu aproape 8 miliarde lei.

Datele prezentate de premier arată că, după instalarea sa în fruntea Guvernului, cheltuielile cu bugetarii au scăzut cu aproape 5 miliarde lei.

"În mod sigur, Guvernul României și premierul României nu mint. România era în iminența de a fi degradată la "junk" de agențiile de rating și în situația de a-i fi suspendate fondurile europene. Încheiem anul cu fondurile europene stabilizate, PNRR repus pe roate, un deficit bugetar mai mic și cu dobânzi mai mici la care se împrumută România, pentru că încrederea piețelor a fost restabilită", a declarat Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

"O moştenire grea mascată sub un deficit extraordinar care se dovedeste a nu fi fost. Ce taxe, in afara de cresterea TVA de la 19 la 21%, iar încasările la Buget au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA, după cum stiţi. Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat?", a spus Sorin Grindeanu.

Altfel, Guvernul pregăteşte un proiect de lege prin care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajatii de la Stat.

"Nu se aplică pensiilor contributive, doar pensiilor de serviciu şi pensiilor militare, adică ceea ce în limbaj comun numim pensii speciale", a mai spus Ioana Dogioiu.

Concret, pensionarii din sistemul militar şi cei care încasează pensii speciale pot lucra la Stat doar dacă vor accepta să își reducă pensia cu 85%. Menţinerea în activitate se poate face, la cerere, cu acordul angajatorului, până la vârsta de 70 de ani.

Există, însă, mai multe excepţii. Legea nu se va aplica pentru primari şi parlamentari. Şi nici pentru cei care ocupă alte funcţii prevăzute de Constituţie - cum ar fi judecătorii CCR sau membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Exceptate vor fi şi cadrele didactice din învăţământul militar şi juridic superior.

