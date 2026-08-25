Olguţa Vasilescu anunţă că va schimba sursa pe cărbune a termoficării din Craiova. Cu ce o va înlocui

Edilul şef al Craiovei, Olguţa Vasilescu, anunţă că a semnat luni un contract cu Electrica, pentru dezvoltarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, alimentată cu gaze naturale, care va furniza agentul termic în sistemul centralizat al oraşului.

Olguţa Vasilescu anunţă că va schima sursa pe cărbune a termoficării din Craiova. Cu ce o va înlocui - Hepta

Olguţa Vasilescu a declarat că noua capacitate - proiectată ca o unitate flexibilă, pregătită pentru utilizarea hidrogenului în amestec cu gazul natural şi dotată cu capacitate de pornire autonomă, cunoscută sub denumirea de "black-start"- va înlocui sursa bazată în prezent pe cărbune cel mai probabil în primul semestru al anului viitor, când se preconizează că vor fi montate cazanele de apă fierbinte.

Noua centrală va avea o putere electrică instalată de aproximativ 82 de megawaţi

"Încă din faza de proiectare, centrala este concepută ca o unitate flexibilă, pregătită pentru hidrogen (hydrogen-ready) şi echipată cu capacitate de pornire autonomă (black-start). Energia termică produsă va alimenta sistemul centralizat al Craiovei, care deserveşte în prezent aproximativ 53.000 de locuinţe şi instituţii publice, înlocuind o sursă bazată astăzi pe cărbune. Pentru locuitorii oraşului, proiectul înseamnă trecerea de la o infrastructură ajunsă la finalul duratei de viaţă la o capacitate nouă, dimensionată pentru cererea reală de căldură şi construită conform standardelor europene în vigoare. Prin înlocuirea lignitului ca sursă de bază, proiectul elimină arderea cărbunelui la Craiova şi reduce semnificativ emisiile şi poluarea locală asociate acestuia, cu efect direct asupra calităţii aerului din oraş", transmite primarul Craiovei într-o postare pe pagina de Facebook.

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Ea a precizat că proiectul include două obiective principale - centrala destinată alimentării SACET şi o centrală care va furniza energie termică pentru încălzirea şi procesele tehnologice ale platformei industriale Ford Otosan România - şi va fi implementat în două etape.

"În prima etapă (anul viitor) vor fi montate cazanele de apă fierbinte (CAF), care vor asigura capacitatea de producere a energiei termice, iar în a doua etapă (peste doi ani) vor fi puse în funcţiune şi motoarele de cogenerare, completând ansamblul cu producţia simultană, de înaltă eficienţă, de energie electrică şi termică. (...) Momentan, termoficarea din oraşul Craiova depinde de Electrocentrale Craiova, companie aflată în subordinea guvernului, nu a municipalităţii. Nealocarea de fonduri pentru reparaţiile curente de către guvern, a dus la avarii serioase la cele două grupuri energetice iarna aceasta, motiv pentru care populaţia şi instituţiile au rămas şapte zile în frig. Primăria a încercat în repetate rânduri să se desprindă de CEO sau Electrocentrale, dar nu s-a putut fiindcă entităţile aparţinând statului român ar fi pierdut bonusul de cogenerare. Acum, dat fiind reglementările europene referitoare la poluare şi decarbonizare, Primăria Craiova va putea avea un alt partener pentru producţia de energie termică şi beneficia de condiţii avantajoase, iar oraşul de un mediu sănătos. Contractul cu Electrocentrale Craiova va fi întrerupt în momentul în care Electrica va depăşi prima etapă de investiţii şi va monta CAF-urile, ceea ce înseamnă primul semestru din anul viitor", a mai spus primarul Craiovei.

Potrivit acesteia, noua centrală va avea o putere electrică instalată de aproximativ 82 de megawaţi şi o capacitate termică de circa 179 Gcal pe oră, echivalentul a aproximativ 208 MW termici, completată de instalaţii de producere a energiei termice de vârf/rezervă, care vor aduce avantaje pentru consumatorii racordaţi la sistemul centralizat.

"Centrala va fi dotată cu o capacitate de stocare a energiei termice, care permite decuplarea producţiei de căldură de cea de energie electrică: motoarele pot funcţiona pentru a valorifica energia electrică în orele de vârf de preţ, iar căldura produsă simultan este stocată şi livrată ulterior în sistem, în funcţie de cererea reală. Această soluţie creşte eficienţa economică a investiţiei şi, prin optimizarea costului de producţie a energiei termice, poate sprijini menţinerea unor costuri competitive ale căldurii în sistemul oraşului", se precizează în postare.

Investiţia Electrica de la Craiova face parte dintr-un proiect mai amplu, cu o valoare aproape la 235 de milioane de euro, fără TVA, şi a fost aprobată de acţionarii societăţii, care a demarat deja şi proceduri de selecţie a furnizorilor atât pentru pachetul de motoare pe gaz al centralei de cogenerare, cât şi pentru cazanele de apă caldă destinate termoficării.