Ciucu, după scandalul de la şedinţa Consiliului General: PSD face circ şi instigă la neplata facturilor

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză PSD că face "circ politic" pe tema termoficării și susține că proiectul de hotărâre propus de social-democrați este "inaplicabil" și "praf în ochi". Edilul avertizează că îndemnurile de a nu plăti facturile pot destabiliza sistemul și chiar împinge Termoenergetica spre insolvență, cu efecte în lanț asupra ELCEN și a siguranței energetice a Bucureștiului.

"Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie oraşul nostru! În loc de soluţii, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Şi-au făcut şi tricouri pentru circ, nu pentru soluţii reale. Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată. S-au cocoţat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, şi, în loc să vină cu soluţii, care să îl echilibreze, instigă populaţia să nu plătească facturile. Ceea ce are potenţialul de a-l destabiliza şi mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia şi la imposibilitatea de a asigura apa caldă şi căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori", scrie Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu arată că "proiectul de hotărâre praf-în-ochi nu aduce nimic nou".

"De ce această iniţiativă? De ce acest proiect este doar populism deşănţat, tipic PSD, tipic pentru piedoni? Proiectul de hotărâre praf-în-ochi nu aduce nimic nou Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAŢIA NU PLĂTEŞTE ceea ce nu primeşte. Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului. Ca şi în cazul STB, au scos termoficarea din subordinea directă a Primăriei, au creat şi aici o entitate intermediară (ADI Termoficare), care penalizează Termoenergetica dacă nu livrează agent termic în parametri. Din păcate, ELCEN nu este penalizat, iar în această iarnă principale probleme au fost la CET Sud, la producţie, nu la furnizare. ELCEN primeşte toţi banii, Temoenegetica acumulează pierderi", afirmă Ciucu.

Cum se calculează, de fapt, factura la căldură

Primarul menţionează că proiectul PSD precizează că: "în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului, conform formulei de calcul stabilită prin regulament."

"Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea şi temperatura energiei termice livrate. Cetăţenii plătesc exact ce şi cât se livrează / consumă. Spre exemplu: dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc acea energie termică consumată pentru a încălzi apa de la cele aproximativ 5 grade (cât vine de la Apa Nova) până la cele 30 de grade. Altfel spus, dacă apa e călâie, e plătită ca fiind călâie. La fel e situaţia căldurii din calorifere: dacă sunt călâi, se plăteşte puţinul furnizat, nu mai mult. În plus, conform contractului în vigoare, cetăţeanul poate primi compensaţii, la cerere. De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferenţa până la 50 de grade se va transforma într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură", explică primarul.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, proiectul mai precizează că "în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Termoenergetica are obligaţia propunerii şi stabilirii unei formule de calcul, prin regulament, pentru aplicarea diminuărilor de preţ, care va fi supusă aprobării Consiliului."

"Răspuns: Există deja o formulă de calcul. E cuprinsă în procedura privind facturarea", mai adaugă el.

De ce susține primarul că proiectul este inaplicabil

Primarul explică de ce proiectul praf-în-ochi este inaplicabil: "Contractul de delegare aparţine ADITBI, nu PMB (HCGMB 466/2018). CGMB nu poate interveni unilateral; Contractul (cu toate anexele) este avizat de Consiliul Concurenţei pe 10 ani - orice modificare necesită reavizare. Altfel este nulă; Modificarea prin HCGMB a unor termeni contractuali (nu doar preţ) încalcă Legea 51/2006; În concluzie, acest proiect, promovat prin mascarada la care am asistat astăzi, creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice şi blochează investiţiile şi finanţările".

Ciucu mai afirmă că incapacitatea de plată a Termoenergetica (puternic subvenţionată deja) duce direct către insolvenţă iar o a doua insolventă a Termoenergetica duce ELCEN în faliment, "ceea ceea ar anula proiectele de retehnologizare a CET-urilor, pentru care ELCEN a primit 5 miliarde de lei de la Guvern, din Fondul de Modernizare şi ar pierde aceşti bani esenţiali pentru termoficare, esenţiali pentru Bucureşti."

Avertisment privind riscul de insolvență și faliment

"ELCEN furnizează energie electrică în reţeaua naţională de energie. Falimentul ELCEN ar afecta siguranţa energetică a Bucureştiului şi integritatea sistemului naţional de energie electrică. Toate acestea pentru ce?! Pentru circ şi populism. Populism şi iresponsabilitate care pun în pericol Capitala României. Proiectul praf-în-ochi nu a respectat condiţiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General pentru că lipsesc avizele legale din partea ANRE, din partea Consiliului Concurenţei şi nu au fost făcute demersurile la nivelul ADI Termoficare, ceea ce face imposibilă într-un timp atât de scurt modificarea contractului", arată Ciucu.

Primarul Capitalei mai afirmă că "acuzaţiile sunt false: în data de 5.02.2026 ANRE a confirmat primire propunerilor de modificări legislative transmise de Termoenergetica, urmarea a acestui demers ANRE trebuia să convoce ELCEN ȘI TERMOENERGETICA la discuţii, până la această dată nu s-a întâmplat nimic, deci proiectul nu îndeplinea condiţiile legale pentru a fi dezbătut."

"Pentru o informare corectă, rog mass-media să verifice cele spuse de mine la următoarele instituţii reglementatoare: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE; Consiliul Concurenţei. Voi continua să muncesc pentru oraşul nostru pentru ca, împreună cu partidele responsabile, să eficientizăm sistemul de termoficare (căpuşat masiv de PSD în trecut), să eliminăm risipa şi corupţia. Neplata facturilor echivalează cu creşterea subvenţiei, adică mai puţini bani pentru investiţii, spitale, parcuri etc. Pe aceasta cine o plăteşte, domnilor pesedişti? Nu tot bucureştenii? Mai ales cei care nu sunt conectaţi la sistemul de termoficare? Sau vreţi să lăsaţi întregul oraş în frig în iernile ce vor veni?", spune Ciucu în postare.

