Tentativă de asasinat în Serbia. Preşedintele Vucic şi rudele sale au fost ţintele

O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 15:31
Două persoane au fost arestate în Serbia fiind suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vucic, potrivit ANSA. De asemenea, ar fi fost vizate rudele președintelui, a transmis Ministerul de Interne. În plus, cei arestați sunt suspectați că au încercat să răstoarne actuala administrație.

Suspecţii au fost reţinuţi, dar identităţile lor n-au fost făcute publice

Suspecții sunt doi bărbați au fost arestați în noaptea de luni spre marți la Kraljevo, în sudul Serbiei. Potrivit autorităților, bărbații au vârste de 51 și 43 de ani.

"Sunt suspectați că au organizat, între decembrie 2025 și februarie 2026, o schimbare violentă a ordinii constituționale a Serbiei și răsturnarea celor mai înalte organe de stat, pregătind achiziționarea de arme și un atentat la viața și integritatea fizică a președintelui Republicii Serbia, a soției și copiilor acestuia, pentru a-i priva de viață, precum și un atac asupra membrilor Ministerului de Interne al Republicii", au transmis autoritățile sârbe.

Identitatea celor doi bărbați și alte amănunte despre anchetă nu au fost făcute publice.

