Ucraina intră începând de astăzi, 24 februarie, în al cincilea an de război. Dacă SUA vorbeşte despre o eventuală pace, Kievul prezintă un plan de război prin care să înfrângă Rusia pe câmpul de luptă, nu la masa negocierilor.

După 4 ani de conflict, Ucraina prezintă un plan de război: 3 puncte cheie prin care vrea să învingă Rusia

Mikhail Fedorov, ministrul Apărării din Ucraina, a prezentat un plan în 3 puncte care ar putea aduce victoria Kievului pe front: întărirea apărării aeriene, oprirea înaintării trupelor ruse şi lipsirea Rusiei de avantajele economice care o fac să continue războiul. "Fiecare ucrainean se gândeşte în fiecare zi la un singur lucru: când se termină războiul? Preşedintele, echipa de negociatori şi diplomaţii lucrează non-stop pentru a ne duce cu un pas mai aproape de pace. Dar Rusia continuă să lupte pentru că ei cred că ne pot învinge prin forţă şi resurse. În aceste condiţii, preşedintele a trasat Ministerului Apărării o misiune clară: în paralel cu diplomaţia să ne întărim apărarea astfel încât să forţăm inamicul să accepte pacea", a declarat Fedorov.

Cum arată planul în 3 puncte al Ucrainei

Întărirea apărării aeriene pentru protecţia obiectivelor militare şi civile înseamnă că Ucraina intenţionează să identifice în timp util şi să neutralizeze majoritatea rachetelor şi dronelor ruseşti, iar pentru asta vrea un sistem aerian defensiv pe mai multe nivele, dar şi începerea producţiei de muniţie pentru acest sistem. Al doilea punct, oprirea înaintării trupelor ruseşti, se vrea a fi făcut atât la nivel de infanterie, cât şi pe mare şi chiar oprirea atacurilor cibernetice care dau peste cap comunicaţiile. "Inamicul plăteşte pentru fiecare kilometru din pământul ucrainean. În Doneţk pierd 156 de sodaţi la fiecare kilometru pătrat", a mai declarat ministrul Apărării ucrainean.

Al treilea punct, lipsirea Rusiei de avantajele economice, se referă în principal la aşa-numită "flotă fantomă", petroliere uriaşe prin care Rusia exportă petrol şi astfel obţine bani pentru a finanţa războiul. În acest sens, Ucraina vrea să înăsprească sancţiunile pentru Rusia în colaborare cu partenerii din Occident.

