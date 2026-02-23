V-aţi grăbit şi v-aţi plătit deja taxele şi impozitele locale? Guvernul revine la gânduri mai bune şi reintroduce reducerile în cazul impozitelor pe clădirile vechi, după ce le desfiinţase, la începutul anului. Vestea nu e bună până la capăt: cotele de reducere vor fi, totuşi, înjumătăţite faţă de cele aplicate în trecut. Ce se întâmplă cu cei care au achitat deja dările? Vor avea mai puţin de plată la anul. Liderii coaliţiei de guvernare au decis că taxele şi impozitele locale vor fi modificate prin ordonanţă de urgenţă.

Liderii Coalitiei au stabilit azi că impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 ani va fi redus cu 25%. Iar pentru clădirile mai vechi de 50 ani, discount-ul va fi de 15 procente. Pentru un apartament din zona centrală a Capitalei, vechi de 60 de ani, proprietarul a plătit anul trecut un impozit de 219 de lei, iar în 2026 impozitul a crescut la 548 de lei. După decizia din coaliție, ar urma să primească o reducere de 15%, adică aproximativ 80 de lei. Suma de plată scade, astfel, la 466 de lei.

Ministrul Finanţelor a dat asigurări că Guvernul nu va majora alte taxe şi impozite în acest an

"Puteau să se gândească înainte la acest lucru, să nu fie nevoie acum, cu o lună înainte de a se încheia perioada de plată a impozitelor, să intervină. Măcar dacă ar fi revenit la discountul inițial, dar l-au înjumătățit și pe acela", a declarat Adrian Vascu, specialist în evaluări imobiliare. Înainte de majorarea taxelor locale, reducerile aplicate pentru clădirile vechi erau duble: pentru o clădire mai veche de 100 ani impozitul era redus cu 50%, iar pentru una mai veche de 50 ani, taxele erau reduse cu 30%.

Articolul continuă după reclamă

Românii care şi-au plătit deja impozitele vor primi diferenţa înapoi sau ar putea folosi aceşti bani pentru impozitele de anul viitor. În ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi - impozitele vor fi reduse cu 50% pentru cei care suferă de un handicap grav şi cu 25% pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat. Tot azi, liderii Coalitiei au decis să renunţe la ideea ca şoferii să rămână fără permis dacă nu-si plătesc amenzile rutiere. În acelaşi timp, ministrul Finanţelor a dat asigurări că Guvernul nu va majora alte taxe şi impozite în acest an.

"PNL prin vocea presedintelui, a premierului a exprimat faptul ca in acest an taxele nu vor mai creste in functie de evolutia situatiei evident ca nu ne dorim sa crestem taxe nici anul viitor si in niciun an ca idee", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. "Bugetul care se va face anul asta nu va include cresteri de taxe. PSD nu va fi de acord cu niciun fel de cresteri de taxe, cum nu va fi de acord sa scada venitul niciunui cetatean din Romania", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD. Altfel, ministrul de Finante a anuntat că pensiile vor rămâne îngheţate şi anul acesta. Asta chiar dacă PSD a propus ajutoare de 3,5 miliarde lei pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile.

"Dacă avem sursa de finanţare cu siguranţă că acest lucru se va regăsi în buget. Haideţi să vedem cum ne încadrăm cu deficitul. Nu pentru că şi-ar dori cineva să nu avem măsuri sociale, ci pentru că nu pot fi finanţate în acest moment", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. După 8 luni de negocieri, Guvernul va adopta în cele din urmă şi reforma administraţiei publice. Ordonanta de urgentă va aduce concedieri si tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal în primării, ministere si instituţii centrale. Angajaţii din Educaţie, Sănătate şi Cultură, dar şi cei din MApN si ministerul de Interne vor fi exceptaţi de la aceste tăieri. Tot prin OUG vor fi adoptate si măsurile de relansare economică.

"USR are un mandat explicit de a se tăia cheltuielile publice cu 10%. Nu avem altceva de făcut decât să dăm drumul la OUG. Aceste tăieri pe care le aşteapta toţi românii să intre în vigoare şi după aceste tăieri să avem legea bugetului de stat", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR. În toiul negocierilor pentru Buget, premierul a avertizat miniştrii si secretarii de stat că vor fi revocaţi din funcţie dacă România va pierde fonduri europene din cauza întârzierii proiectelor din PNRR.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰