Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Program meciuri Liga Campionilor. Interul lui Chivu, misiune dificilă pentru calificarea în optimi 

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 16:03
Interul lui Cristi Chivu luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor Interul lui Cristi Chivu luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor - Profimedia

Întreaga atenţie a microbiştilor din România ar urma să fie îndreptată către meciul dintre Internazionale Milano şi Bodo Glimt, partidă care se joacă marţi seara, de la ora 22.00, la Milano şi care începe de la scorul de 3-1 pentru nordici, respectiv scorul cu care Bodo Glimt s-a impus în tur, pe teren propriu.

La prima vedere, trupa antrenată de Cristian Chivu are o misiune dificilă în a răsturna soarta calificării, mai ales că la italieni ar urma să lipsească doi dintre oamenii de bază, Hakan Calhanoglu şi Lautaro Martinez.

Voci din presa italiană anunţă că este chiar posibil ca antrenorul român, Cristian Chivu, să-şi rişte postul la confruntarea de marţi seara, respectiv să fie demis în cazul unei eliminări premature din Liga Campionilor, în faţa unui adversar mai slab cotat. Se vorbeşte în special de pierderea economică pe care ar aduce-o eliminarea, faţă de sezonul precedent, când Internazionale Milano a ajuns până în finala competiţiei.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Internazionale Milano - Bodo Glimt, în această săptămână mai sunt programate şi alte partide extrem de interesante.

Program meciuri Liga Campionilor 

Marţi, 24 februarie 

19.45, Atletico Madrid - FC Bruges (în tur 3-3)

22.00, Bayer Leverkusen - Olympiacos Pireu (2-0)

22.00, Internazionale Milano - Bodo Glimt (1-3)

22.00, Newcastle United - Qarabag Agdam (6-1)

Miercuri, 25 februarie

19.45, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund (0-2)

22.00, Juventus Torino - Galatasaray Istanbul (2-5)

22.00, Paris Saint Germain - AS Monaco (3-2)

22.00, Real Madrid - Benfica Lisabona (1-0)

FC Barcelona, Sporting Lisabona, Bayern Munchen, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal Londra, Chelsea Londra şi Manchester City sunt calificate, deja, în faza optimilor de finală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

program meciuri liga campionilor program play off liga campionilor cristi chivu inter milano
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
În Japonia se vând vile spațioase și renovate chiar și cu 10 dolari. Care este explicația
În Japonia se vând vile spațioase și renovate chiar și cu 10 dolari. Care este explicația
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Sport » Program meciuri Liga Campionilor. Interul lui Chivu, misiune dificilă pentru calificarea în optimi 