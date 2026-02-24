Program meciuri Liga Campionilor. Interul lui Chivu, misiune dificilă pentru calificarea în optimi 

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal.

Interul lui Cristi Chivu luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor - Profimedia

Întreaga atenţie a microbiştilor din România ar urma să fie îndreptată către meciul dintre Internazionale Milano şi Bodo Glimt, partidă care se joacă marţi seara, de la ora 22.00, la Milano şi care începe de la scorul de 3-1 pentru nordici, respectiv scorul cu care Bodo Glimt s-a impus în tur, pe teren propriu.

La prima vedere, trupa antrenată de Cristian Chivu are o misiune dificilă în a răsturna soarta calificării, mai ales că la italieni ar urma să lipsească doi dintre oamenii de bază, Hakan Calhanoglu şi Lautaro Martinez.

Voci din presa italiană anunţă că este chiar posibil ca antrenorul român, Cristian Chivu, să-şi rişte postul la confruntarea de marţi seara, respectiv să fie demis în cazul unei eliminări premature din Liga Campionilor, în faţa unui adversar mai slab cotat. Se vorbeşte în special de pierderea economică pe care ar aduce-o eliminarea, faţă de sezonul precedent, când Internazionale Milano a ajuns până în finala competiţiei.

Pe lângă Internazionale Milano - Bodo Glimt, în această săptămână mai sunt programate şi alte partide extrem de interesante.

Program meciuri Liga Campionilor

Marţi, 24 februarie

19.45, Atletico Madrid - FC Bruges (în tur 3-3)

22.00, Bayer Leverkusen - Olympiacos Pireu (2-0)

22.00, Internazionale Milano - Bodo Glimt (1-3)

22.00, Newcastle United - Qarabag Agdam (6-1)

Miercuri, 25 februarie

19.45, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund (0-2)

22.00, Juventus Torino - Galatasaray Istanbul (2-5)

22.00, Paris Saint Germain - AS Monaco (3-2)

22.00, Real Madrid - Benfica Lisabona (1-0)

FC Barcelona, Sporting Lisabona, Bayern Munchen, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal Londra, Chelsea Londra şi Manchester City sunt calificate, deja, în faza optimilor de finală.

