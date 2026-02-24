Ministerul Afacerilor Externe i-a luat apărarea şefei diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Dmitri Medvedev a numit-o "şobolan blond". Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, i-a răspuns lui Medvedev prin două comentarii chiar la postarea oficialui rus de pe X.

- MAE o apără pe Kaja Kallas după ce Medvedev a numit-o "şobolan blond": "Femeile din Rusia merită mai mult" - Profimedia

"Foștii politicieni lipsiți de importanță care numesc orice femeie 'șobolan' ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică femeile online, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica", a fost unul dintre mesajele postate de Țărnea.

MAE o apără pe Kaja Kallas

Într-un alt comentariu, purtătorul de cuvânt al MAE s-a referit la cea de-a doua parte a mesajului lui Medvedev, cea în care vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei spunea că soldaţii ruşi n-au nevoie de vize Schengen pentru a intra în Europa, aşa cum nu au avut nevoie nici în 1945.

Articolul continuă după reclamă

"Dima, spațiul Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, așa că nu este destinat agresorilor imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecinii suverani. La fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus când întreprind războaie similare la ordinul Kremlinului", a mai scris Andrei Țărnea.

Anii la care face referire oficialul român în comnentariile sale sunt anii în care Rusia a suferit înfrângeri militare importante în confruntările cu europenii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰