SURSE: Coaliția de guvernare, acord privind reducerile la impozitul pe clădiri vechi. Ce discounturi vor fi

Guvernul va reintroduce reducerile la impozitele pe clădiri vechi, dar acestea vor fi mai mici, spun surse din coaliţie.

Coaliţia a clarificat prevederile privind impozitele locale, au declarat surse politice pentru Observator. Clădirile de peste 100 de ani vor beneficia de un discount de 25%, iar cele de peste 50 de ani de o reducere de 15%. Tot la capitolul impozite pe clădiri va fi introdus și un plafon maxim, astfel încât "palatele", să nu beneficieze de aceste reduceri.

În cazul persoanelor cu handicap, s-a făcut diferența între handicap grav - reducere 50% și handicap accentuat - 25% -, iar măsura privind suspendarea permisului pentru neplata impozitelor a fost eliminată. Cele două OUG-uri urmează să fie adoptate marţi, iar vineri ar putea fi aprobate și modificările privind impozitele locale.

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit luni, la Palatul Victoria, într-o nouă ședință axată pe bugetul de stat pentru acest an, precum și pe ultimele detalii legate de avizarea și adoptarea proiectelor referitoare la reforma administrației publice și la măsurile de relansare economică.

USR cere reducerea cheltuielilor publice cu 10%

Pe marginea reuniunii, senatorul USR Ştefan Pălărie a declarat că USR are un mandat clar de a susţine reducerea cheltuielilor publice cu 10% şi nu va accepta majorarea taxelor.

"În Coaliţia de astăzi de la ora 13:00 este limpede şi clar: USR are un mandat explicit de a se tăia cheltuielile publice cu 10%. Acel proiect care a început în luna august a ajuns astăzi aproape în stadiul final. Nu avem altceva de făcut decât să dăm drumul la ordonanţele de urgenţă. Aceste tăieri pe care le aşteaptă toţi românii să intre în vigoare şi, după aceste tăieri, să putem avea legea bugetului de stat, aşa cum am mai spus, pentru a evita un faliment sau o sucombare a primăriilor care astăzi sunt obligate să se încadreze în norme plafonate de cheltuieli financiare, iar după ce legea bugetului de stat va trece, vom putea avea o ţară funcţională", a afirmat Pălărie.

Miniștrii USR susțin că și-au trimis deja schițele de buget

Întrebat despre avizul Ministerului Economiei pe ordonanţa privind măsurile de relansare - în contextul apelului PSD către PNL şi USR de a înceta disputa care blochează reforma - Pălărie a spus: "Eu cred că cel mai important lucru pentru bugetul de stat, pentru că pentru asta ne pregătim, este ca toţi miniştrii, şi sper că asta s-a întâmplat, să-şi fi trimis, trecut în software-ul Ministerului de Finanţe, schiţele de buget pentru fiecare minister în parte. Pot să asigur că toţi miniştrii USR au făcut deja lucrul acesta. După ce această etapă se încheie, se ajunge şi la bugetul de stat, pregătit, centralizat".

Săptămâna trecută, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că în zilele următoare vor avea loc întâlniri în cadrul coaliţiei pentru discuţii privind bugetul.

"A rămas că în aceste zile ne vom întâlni în coaliţie să discutăm despre buget, primele discuţii. Probabil, la începutul săptămânii viitoare, va exista o şedinţă de Guvern în care cele două ordonanţe, cea pe administraţie şi cea pe relansare economică, vor fi adoptate. Luni sau marţi. După care, sigur că principala preocupare atât a Guvernului, cât şi a coaliţiei este să avem cât mai repede un buget", a declarat Grindeanu.

Grindeanu: Nu votăm bugetul fără măsurile sociale

El a reiterat că PSD nu va vota bugetul dacă nu sunt incluse măsurile sociale propuse de partid.

"Aşa, în mare, vă rog să vă faceţi o imagine - vorbim de un buget de vreo 2.000 de miliarde. Plus, minus câteva zeci de miliarde. Deci, despre acest buget vorbim, de 2.000 de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate care sunt ţintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, oamenii cărora toate aceste tăieri le-au făcut viaţa foarte grea, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde. (...) PSD în niciun caz nu renunţă la acest pachet care se adresează pensionarilor, cu acel ajutor one-off, CASS pentru mame, pentru veterani, pentru foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi, toate aceste lucruri sunt prinse în acele măsuri pe care le ştiţi. Le-am prezentat şi eu, le-au prezentat şi colegii mei şi Florin Manole şi sunt obligatorii", a subliniat liderul PSD.

Bolojan: Prioritatea este un buget responsabil

Tot săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a afirmat că responsabilitatea sa şi a coaliţiei este să elaboreze un buget responsabil.

Întrebat despre ameninţarea PSD cu retragerea din guvern dacă măsurile de solidaritate nu se regăsesc în buget, Bolojan a răspuns: "E decizia fiecărui partid. Responsabilitatea mea şi a coaliţiei este să facem un buget responsabil şi vă asigur că voi face tot ce ţine de mine să se întâmple treaba asta".

"Nu e niciun fel de problemă să discutăm orice fel de propunere care are în spate o sursă de finanţare sau să vedem ce economii putem să facem în anumite zone. Sunt de acord să discutăm componentele de investiţii, cum le putem susţine, dar trebuie să vedem şi din ce resurse facem asta. Trebuie să ajungem la o concluzie în aşa fel încât să avem un buget într-un timp cât mai scurt, pentru că este un lucru absolut normal. (...) În cursul săptămânii viitoare, spre final, ar trebui să putem trimite bugetul la Parlament", a afirmat Bolojan.

