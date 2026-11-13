Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce administratorul judiciar al STB a prezentat o serie de nereguli și probleme financiare descoperite în cadrul companiei de transport public. Edilul susține că informațiile făcute publice reprezintă doar începutul și așteaptă noi detalii despre contractele păguboase și firmele care ar fi beneficiat de pe urma acestora. Ciucu și-a apărat decizia de a introduce societatea în insolvență și spune că speră ca STB să fie salvată de la faliment în următorii trei ani.

Ciprian Ciucu, după dezvăluirile despre situația STB: "Sper ca în următorii 3 ani să putem evita falimentul" - Profimedia

Reacția primarului vine după ce administratorul judiciar Remus Borza a prezentat situația financiară a Societății de Transport București. Potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei, STB a acumulat pierderi de 767 de milioane de lei în zece luni, iar 81% din veniturile companiei sunt direcționate către cheltuielile salariale.

Analiza a scos la iveală și o serie de posibile nereguli, printre care diferențe în evidențele consumului de combustibil, suspiciuni privind concediile medicale și contracte de externalizare a unor servicii pe care societatea le-ar putea realiza cu propriii angajați.

Ciprian Ciucu: "Este doar începutul”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciprian Ciucu a transmis că așteaptă ca administratorul judiciar să prezinte informații suplimentare despre modul în care au fost cheltuiți banii companiei și despre contractele considerate dezavantajoase pentru STB.

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"Ceea ce a expus astăzi Administratorul Judiciar cu privire la modul în care a fost devalizată STB, este doar începutul. Aștept faza pe firme și pe contracte neperformante, în defavoarea STB, și pe banii bucureștenilor. Cu detalii", a scris primarul general al Capitalei.

Edilul a susținut că intrarea în insolvență a fost o măsură necesară pentru a opri acumularea penalităților și pentru a permite reorganizarea societății.

"Acum sper că e clar pentru toată lumea că am luat decizia corectă! Fără procedura de insolvență, compania nu avea resurse și voință interna de deparazitare, eficientizare. Penalitățile ar fi crescut până duceau toată primăria în incapacitate de plată", a afirmat Ciucu.

Primarul a precizat că obiectivul său este salvarea companiei de la faliment, protejarea locurilor de muncă ale șoferilor și vatmanilor și îmbunătățirea transportului public.

"Prin deparazitare, prin o finanțare corectă, vom menține locurile de muncă ale șoferilor și vatmanilor și vom îmbunătăți serviciul de transport. Sper ca în următorii 3 ani să putem evita falimentul și să salvăm STB. Nu eu am adus-o în starea asta, eu așa am găsit-o și vreau să o facem bine, să o însănătoșim", a mai transmis edilul.

Pierderi de 767 de milioane de lei la STB. Aproape jumătate dintre angajați au legături de rudenie

Potrivit datelor prezentate de administratorul judiciar, situația financiară a companiei este una dificilă. În primele zece luni analizate, STB a înregistrat pierderi de 767 de milioane de lei, la venituri de 1,2 miliarde de lei. Din această sumă, aproximativ 1,01 miliarde de lei au reprezentat cheltuieli salariale.

Analiza a arătat că, din cele 10.137 de posturi existente în organigrama societății, 4.876 de angajați au legături de rudenie, inclusiv 1.428 de persoane care formează cupluri soț-soție. În companie există peste 30 de familii cu mai mult de zece membri angajați.

Administratorul judiciar a semnalat și existența a 36 de tipuri de sporuri, prime și indemnizații, precum și salarii brute care ajung până la 31.000 de lei. Salariul mediu brut lunar este de aproximativ 10.700 de lei.