Incident de securitate deosebit de grav, noaptea trecută în Marea Neagră. Un petrolier încărcat cu aproape 4000 de tone de propan este în pericol de explozie după ce a fost lovit de trei drone în timp ce se îndrepta spre portul Reni din Ucraina. Incidentul s-a petrecut în apropierea apelor teritoriale româneşti, în zona Gura Portiței. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați cu două ambarcaţiuni ale Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Incidentul din Marea Neagră a provocat reacţii la cel mai înalt nivel. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că instituțiile statului sunt în alertă și vor stabili cauzele și eventualele responsabilități. Între timp, petrolierul continuă să ardă iar navele aflate în zonă au fost avertizate să se depărteze. Managerul spitalului din Tulcea a declarat că unul dintre marinari este în stare gravă, cu multiple plăgi, iar ceilalţi doi au arsuri pe 30-40% din suprafaţa corpului în urma exploziei. Toţi trei sunt la Terapie Intensivă.

MApN, pregătit să intervină în caz de nevoie

Ceilalţi 14 marinari sunt în acest moment la Sulina. Alerta s-a dat puţin după miezul nopţii atunci când comandantul navei sub pavilionul liberian a anunţat o explozie puternică la bord. La faţa locului au fost trimise rapid două ambarcaţiuni ale ASVOM. Echipajul nu a reuşit să ajungă la echipamentele de salvare, ci s-a refugiat într-o altă zonă a navei, acolo unde nu ardea.

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Petrolierul plecase dintr-un port din Egipt şi se îndrepta către Reni, Ucraina. Avea la bord aproape 4.000 de tone de propan. MApN a anunţat că are pregătite un elicopter IAR 330 Puma Naval şi două nave ale Forţelor Nave care pot interveni oricând. În cazul în care fi nevoie, aceste forţe pot fi suplimentate.