Un român glumeţ a declanşat alarma de ameninţare cu bombă pe Aeroportul din Frankfurt.

Le-a spus agenţilor de securitate că are o bombă în bagaj după ce valiza lui a declanşat sistemele de alarmă la testele pentru detectarea explozibililor.

Situaţia s-a agravat când poliţiştii nu au reuşit să deschidă bagajul pentru o verificare amănunţită, iar românul nu şi-a mai amintit codul cu care a încuiat valiza. În cele din urmă ofiţerii au găsit obiectul care a declanşat alarma - era o cutiuţă muzicală.

După gluma nereuşită şi comentariul neinspirat turistul român nu a mai fost lăsat să urce în avion şi va fi cercetat penal.