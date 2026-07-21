Observator » Ştiri externe » Haos pe aeroportul din Frankfurt după ce un român a glumit că are o bombă în bagaj

Video Haos pe aeroportul din Frankfurt după ce un român a glumit că are o bombă în bagaj

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 13:51 | Modificat la 21.07.2026, 14:09

Un român glumeţ a declanşat alarma de ameninţare cu bombă pe Aeroportul din Frankfurt.

Le-a spus agenţilor de securitate că are o bombă în bagaj după ce valiza lui a declanşat sistemele de alarmă la testele pentru detectarea explozibililor. 

Situaţia s-a agravat când poliţiştii nu au reuşit să deschidă bagajul pentru o verificare amănunţită, iar românul nu şi-a mai amintit codul cu care a încuiat valiza. În cele din urmă ofiţerii au găsit obiectul care a declanşat alarma - era o cutiuţă muzicală.

După gluma nereuşită şi comentariul neinspirat turistul român nu a mai fost lăsat să urce în avion şi va fi cercetat penal.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
roman aeroport frankfurt bomba bagaj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.