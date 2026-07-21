Video Haos pe aeroportul din Frankfurt după ce un român a glumit că are o bombă în bagaj
Un român glumeţ a declanşat alarma de ameninţare cu bombă pe Aeroportul din Frankfurt.
Le-a spus agenţilor de securitate că are o bombă în bagaj după ce valiza lui a declanşat sistemele de alarmă la testele pentru detectarea explozibililor.
Situaţia s-a agravat când poliţiştii nu au reuşit să deschidă bagajul pentru o verificare amănunţită, iar românul nu şi-a mai amintit codul cu care a încuiat valiza. În cele din urmă ofiţerii au găsit obiectul care a declanşat alarma - era o cutiuţă muzicală.
După gluma nereuşită şi comentariul neinspirat turistul român nu a mai fost lăsat să urce în avion şi va fi cercetat penal.
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