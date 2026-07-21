Bani de la stat pentru elevii de 10 de la BAC şi Evaluarea Naţională. Sumele ajung la mii de lei

Elevii care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională în 2026 ar putea primi premii în bani din partea statului. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea a 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media maximă la Bac și a 2.000 de lei pentru absolvenții de gimnaziu care au încheiat Evaluarea Națională cu nota 10.

Câți bani ar putea primi elevii care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională în 2026

Ministrul a anunțat marți că a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2026, potrivit Mediafax.

Ministerul propune acordarea unei sume de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026 și a unei sume de 5000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială.

În sesiunile din vara acestui an, 93 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la Bacalaureat. Dintre aceștia, 70 au luat media maximă la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie 2026, unul în sesiunea specială și 22 la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie-iulie 2026.

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De asemenea, șapte absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională.