Momentul în care un marocan moare în timp ce este imobilizat de poliție. Proteste violente la Bologna

Proteste ample în Italia, după ce un marocan în vârstă de 42 de ani a murit în timp ce era imobilizat de poliție, duminică, în orașul Bologna. O filmare publicată de presa italiană îl arată pe Abderrahim Fakir întins cu fața în jos, cerând în mod repetat ajutor, în timp ce doi poliţişti în uniformă continuă să-l ţină imobilizat, stând deasupra lui. Bărbatul se zbate şi respiră greu. Imaginile nu arată însă începutul incidentului.

Incidentul care a stârnit revoltă şi proteste în Italia s-a petrecut duminică, 19 iulie 2026, în jurul prânzului, în Pilastro, un cartier de la periferia orașului Bologna.

Ce spune poliția

Agenții au fost chemați după sesizări potrivit cărora Abderrahim Fakir, un bărbat de 42 de ani, de origine marocană, era foarte agitat, striga și ar fi sărit pe capota unei mașini. Întreaga intervenție a durat aproximativ 38 de minute, iar moartea bărbatului a fost declarată la ora locală 12:53, când afară erau 35 de grade Celsius.

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Potrivit versiunii prezentate de autorități, apelurile primite la 112 semnalau că bărbatul făcea scandal, avaria o mașină și că se auzeau multe țipete.

O patrulă a ajuns imediat. Polițiștii au fost cei care au sunat la ambulanţă. Ei au încercat să-l calmeze pe bărbat, care însă s-ar fi năpustit asupra lor. În acel moment, agenții ar fi folosit mai întâi spray iritant, apoi l-ar fi imobilizat la pământ, punându-se cu genunchii pe încheieturile mâinilor strânse la spate, în încercarea de a-l încătușa.

Anchetatorii analizează acum imaginile surprinse de camerele de corp pentru a stabili dacă procedura de imobilizare a fost aplicată corect.

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Ce spun martorii și ce arată filmările

Într-o înregistrare de 5 minute și 20 de secunde, Fakir apare la pământ, respiră greu, se zbate și strigă repetat "ajutor" și "gata". Corriere relatează că polițiștii îl țin la sol, inclusiv cu genunchii pe el.

După aproximativ 2 minute și jumătate, nu mai mișcă, însă agenții continuă operațiunea. Un bărbat fără tricou încearcă să-i ajute pe polițiști să-i lege picioarele, în timp ce cadrele medicale privesc. Potrivit Corriere, nimeni nu pare să observe imediat că bărbatul nu se mai mișcă.

Filmarea surprinsă de un martor nu arată însă și începutul incidentului, adică momentul în care polițiștii au ajuns la el și ar fi folosit spray iritant.

Mărturiile localnicilor, publicate de presa italiană, susțin că personalul medical aflat la fața locului a intervenit târziu. Alții spun că, înainte de intervenție, bărbatul părea dezorientat și cerea ajutor.

Parchetul din Bologna a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Sunt vizate șase persoane: doi polițiști și patru cadre medicale. Au fost ridicate înregistrările bodycam, apelurile la poliție și salvare și filmările martorilor, iar autopsia urmează să stabilească exact cauza morții.

Cine este victima

Fakir deținea o firmă de curățenie. Nu este clar de ce se afla în cartierul respectiv, dar locuise acolo în trecut. Probabil venise să-și viziteze niște prieteni, așa cum făcea adesea, potrivit presei italiene. Conform declarațiilor unor conaționali era "puțin băut". Alții susțin că bărbatul suferea de crize repetate de astm și că era sub tratament.

Khadija, sora lui Fakir, a cerut dreptate după moartea fratelui său și i-a acuzat pe polițiști că nu au încercat să-l calmeze. Femeia a mărturisit, plângând, că "nu se poate muri așa" și că vrea ca responsabilii să fie pedepsiți. "Cerea ajutor și nu l-au ascultat. Suntem în Italia, iar astfel de lucruri nu se pot întâmpla", a spus și fratele bărbatului mort.

Proteste și reacții

Moartea lui Fakir a provocat furia locuitorilor din cartier și proteste cu mii de oameni la Bologna. O manifestație care s-a vrut a fi pașnică și la care familia a cerut dreptate și adevăr a degenerat în confruntări între manifestanți și poliție.

Mai multe persoane au fost rănite, au fost incendiate mașini, protestatarii au aruncat cu obiecte, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Familia s-a delimitat de violențe.

Moartea lui Abderrahim Fakir a stârnit şi reacții politice puternice. Opoziția de la Roma cere explicații din partea autorităților, pentru că un om a murit în custodia poliției, și o anchetă pentru a se afla dacă intervenția a fost una corectă, în timp ce partidele de dreapta apără intervenția polițiștilor și avertizează împotriva transformării cazului într-o acuzație generală la adresa poliției.