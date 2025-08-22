Claudiu Năsui critică măsurile Guvernului: "Tăierile de cheltuieli sunt relativ anemice"

Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, critică planul de reforme propus de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Acesta susţine că tăierile de cheltuieli anunţate sunt "relativ anemice", potrivit Mediafax .

Claudiu Năsui afirmă despre pachetul II de măsuri pregătit de Guvern că "dacă nu se taie serios cheltuielile și doar vorbim despre reducerea cheltuielilor, dar tăiem doar trei fursecuri și șapte ospătari de la Guvern, nu o să se schimbe nimic".

Deputatul USR a declarat că "fie oprim subvenţiile, schemele de afaceri pe banii statului, care sunt şi acum în derulare, fie oprim PNDL, Anghel Saligny şi lucrurile acestea, unde Guvernul a avut un discurs corect, după mine, dar nu a făcut ce trebuie în practică, fie atacăm toate pensiile speciale, nu 7% din ele, care riscă de fapt nici să nu se întâmple, pentru că e viciată procedura, deci fie facem lucrurile acestea și reuşim, fie nu ne încadrăm în ţinta de deficit şi o să crească în continuare taxele, cu un Guvern care zice că nu are ce face, decât să facă genul acesta de măsuri, când de fapt are ce face, dar nu face ce trebuie".

"Eu sper să dea roade, dar ca să dea roade, trebuie să vedem că scad cheltuielile, or deocamdată, singura zonă în care au scăzut cheltuielile este cea a educației, nu cele de care am vorbit în campania electorală şi nu cele în care chiar ar trebui să scadă acum cheltuieli", a mai spus Claudiu Năsui.

